Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
15 августа 2024, 11:12 | Обновлено 15 августа 2024, 11:13
356
0

Работает для Украины. Срна высказался по поводу Усика

Легендарный игрок «Шахтера» считает Александра чемпионом не только в ринге, но и в жизни

15 августа 2024, 11:12 | Обновлено 15 августа 2024, 11:13
356
0
Работает для Украины. Срна высказался по поводу Усика
ФК Шахтер. Александр Усик

Легендарный экс-футболист и спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказал мнение относительно украинского супербоксера Александра Усика:

– Вы присутствовали на тренировке команды «Шахтер Стальные» с Александром Усиком. Насколько важны такие инициативы в наше время?

– То, что наш клуб и наш президент занимаются такими вещами, – чрезвычайно важно сегодня. К сожалению, очень много людей пострадали от войны, и мы помогаем и будем стараться помогать им настолько, насколько сможем. Приятно было увидеть счастливыми наших футболистов, которые стараются играть в футбол и тренироваться. Александр Усик – это человек, который работает для Украины, для украинского народа, и сегодня он еще раз показал, что является не только чемпионом в ринге, но и чемпионом в жизни. Он показал, что является великим человеком. И не только сегодня: он очень часто пытается помогать и своим присутствием давать людям позитив и волю к жизни.

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Александр Усик Шахтер Донецк спорт инвалидов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дарио Срна
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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