Работает для Украины. Срна высказался по поводу Усика

Легендарный экс-футболист и спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказал мнение относительно украинского супербоксера Александра Усика:

– Вы присутствовали на тренировке команды «Шахтер Стальные» с Александром Усиком. Насколько важны такие инициативы в наше время?

– То, что наш клуб и наш президент занимаются такими вещами, – чрезвычайно важно сегодня. К сожалению, очень много людей пострадали от войны, и мы помогаем и будем стараться помогать им настолько, насколько сможем. Приятно было увидеть счастливыми наших футболистов, которые стараются играть в футбол и тренироваться. Александр Усик – это человек, который работает для Украины, для украинского народа, и сегодня он еще раз показал, что является не только чемпионом в ринге, но и чемпионом в жизни. Он показал, что является великим человеком. И не только сегодня: он очень часто пытается помогать и своим присутствием давать людям позитив и волю к жизни.