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  4. Вест Хэм нацелился на конкурента Довбика. Известно, какую сумму хочет Рома
Англия
15 августа 2024, 11:30 |
549
0

Вест Хэм нацелился на конкурента Довбика. Известно, какую сумму хочет Рома

Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ

15 августа 2024, 11:30 |
549
0
Вест Хэм нацелился на конкурента Довбика. Известно, какую сумму хочет Рома
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на английского нападающего римской «Ромы» Тэмми Абрахама, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «волки» готовы продать 26-летнего футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, на позиции Тэмми Абрахама в «Роме» с этого сезона будет действовать украинский форвард Артем Довбик.

В сезоне 2023/24 Тэмми Абрахам провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Тэмми Абрахамом интересуется «Милан».

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Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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