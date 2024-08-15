Англия15 августа 2024, 11:30 |
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Вест Хэм нацелился на конкурента Довбика. Известно, какую сумму хочет Рома
Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ
15 августа 2024, 11:30 |
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Лондонский «Вест Хэм» нацелился на английского нападающего римской «Ромы» Тэмми Абрахама, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «волки» готовы продать 26-летнего футболиста за 30 миллионов евро.
Напомним, на позиции Тэмми Абрахама в «Роме» с этого сезона будет действовать украинский форвард Артем Довбик.
В сезоне 2023/24 Тэмми Абрахам провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Тэмми Абрахамом интересуется «Милан».
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