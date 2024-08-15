Вест Хэм нацелился на конкурента Довбика. Известно, какую сумму хочет Рома

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на английского нападающего римской «Ромы» Тэмми Абрахама, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «волки» готовы продать 26-летнего футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, на позиции Тэмми Абрахама в «Роме» с этого сезона будет действовать украинский форвард Артем Довбик.

В сезоне 2023/24 Тэмми Абрахам провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Тэмми Абрахамом интересуется «Милан».