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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я сделаю все, что захочет Анчелотти»
Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 09:38 |
575
2

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я сделаю все, что захочет Анчелотти»

Полузащитник «Реала» высказался о победе над «Аталантой»

15 августа 2024, 09:38 |
575
2
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я сделаю все, что захочет Анчелотти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался относительно победы над итальянской «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА:

«Я сделаю все, что захочет Карло Анчелотти. Я буду играть где угодно, без проблем. Килиану Мбаппе суждено было забить сегодня вечером. Он великолепный игрок, он упорно работает ради нашей команды».

21-летний Джуд Беллингем в матче против «Аталанты» провел на футбольном поле 89 игровых минут, отметившись 1 голевой передачей. По итогам поединка УЕФА признали хавбека лучшим игроком встречи.

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Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Джуд Беллингем Реал - Аталанта Килиан Мбаппе Карло Анчелотти
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Ставай на коліна і починай.Все таки ген рабства нікуди не подівся у нікерів, де б вони не випльрвувались на світ.
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Saar
Ось! Справжній гравець! а не Лунін!
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