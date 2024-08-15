Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я сделаю все, что захочет Анчелотти»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался относительно победы над итальянской «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА:

«Я сделаю все, что захочет Карло Анчелотти. Я буду играть где угодно, без проблем. Килиану Мбаппе суждено было забить сегодня вечером. Он великолепный игрок, он упорно работает ради нашей команды».

21-летний Джуд Беллингем в матче против «Аталанты» провел на футбольном поле 89 игровых минут, отметившись 1 голевой передачей. По итогам поединка УЕФА признали хавбека лучшим игроком встречи.