Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я сделаю все, что захочет Анчелотти»
Полузащитник «Реала» высказался о победе над «Аталантой»
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался относительно победы над итальянской «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА:
«Я сделаю все, что захочет Карло Анчелотти. Я буду играть где угодно, без проблем. Килиану Мбаппе суждено было забить сегодня вечером. Он великолепный игрок, он упорно работает ради нашей команды».
21-летний Джуд Беллингем в матче против «Аталанты» провел на футбольном поле 89 игровых минут, отметившись 1 голевой передачей. По итогам поединка УЕФА признали хавбека лучшим игроком встречи.
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