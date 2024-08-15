Топ-клуб Серии А начал переговоры по подписанию полузащитника МЮ

Итальянский «Наполи» начал переговоры по подписанию шотландского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает авторитетное издание The Times.

По информации источника, неаполитанский клуб больше заинтересован в аренде 27-летнего футболиста, но готов рассмотреть и полноценный трансфер.

В сезоне 2023/24 Скотт Мактоминей провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Скоттом Мактоминеем интересуется «Тоттенхэм».