Топ-клуб Серии А начал переговоры по подписанию полузащитника МЮ
Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Наполи»
Итальянский «Наполи» начал переговоры по подписанию шотландского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает авторитетное издание The Times.
По информации источника, неаполитанский клуб больше заинтересован в аренде 27-летнего футболиста, но готов рассмотреть и полноценный трансфер.
В сезоне 2023/24 Скотт Мактоминей провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Скоттом Мактоминеем интересуется «Тоттенхэм».
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