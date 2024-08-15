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Италия
15 августа 2024, 09:21 | Обновлено 15 августа 2024, 09:22
452
0

Топ-клуб Серии А начал переговоры по подписанию полузащитника МЮ

Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Наполи»

15 августа 2024, 09:21 | Обновлено 15 августа 2024, 09:22
452
0
Топ-клуб Серии А начал переговоры по подписанию полузащитника МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Итальянский «Наполи» начал переговоры по подписанию шотландского полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает авторитетное издание The Times.

По информации источника, неаполитанский клуб больше заинтересован в аренде 27-летнего футболиста, но готов рассмотреть и полноценный трансфер.

В сезоне 2023/24 Скотт Мактоминей провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Скоттом Мактоминеем интересуется «Тоттенхэм».

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Дмитро Вербинський Источник: The Times
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