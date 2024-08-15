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  4. Ему 16 лет. Реал нацелился на южноамериканского суперталанта
Испания
15 августа 2024, 08:43 |
627
0

Ему 16 лет. Реал нацелился на южноамериканского суперталанта

Королевский клуб интересуется Германом Барбасом из «Пеньяроля»

15 августа 2024, 08:43 |
627
0
Ему 16 лет. Реал нацелился на южноамериканского суперталанта
ESPN. Герман Барбас

Мадридский «Реал» интересуется уругвайским полузащитником «Пеньяроля» Германом Барбасом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб обратил внимание на 16-летнего футболиста из-за его универсальности и игровых качеств, которые напоминают им их лидера Федерико Вальверде.

Интересно, что звездный уругваец перешел в «Реал» как раз из «Пеньяроля».

Сейчас «сливочные» не делали никаких предложений по трансферу вундеркинда, но их скауты продолжают внимательно следить за прогрессом талантливого игрока.

В 2024 году Герман Барбас дебютировал за первую команду «Пеньяроля», отыграв 11 минут в чемпионате Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Палмейраса» Витором Рейсом.

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Реал Мадрид Пеньяроль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Уругвая по футболу Федерико Вальверде
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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