Ему 16 лет. Реал нацелился на южноамериканского суперталанта

Мадридский «Реал» интересуется уругвайским полузащитником «Пеньяроля» Германом Барбасом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб обратил внимание на 16-летнего футболиста из-за его универсальности и игровых качеств, которые напоминают им их лидера Федерико Вальверде.

Интересно, что звездный уругваец перешел в «Реал» как раз из «Пеньяроля».

Сейчас «сливочные» не делали никаких предложений по трансферу вундеркинда, но их скауты продолжают внимательно следить за прогрессом талантливого игрока.

В 2024 году Герман Барбас дебютировал за первую команду «Пеньяроля», отыграв 11 минут в чемпионате Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Палмейраса» Витором Рейсом.