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Лига Европы
15 августа 2024, 07:52 | Обновлено 15 августа 2024, 07:53
264
0

Тренер Виктории: «Мы знаем, как будет играть Кривбасс»

Мирослав Коубек поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации ЛЕ.

15 августа 2024, 07:52 | Обновлено 15 августа 2024, 07:53
264
0
Тренер Виктории: «Мы знаем, как будет играть Кривбасс»
ФК Кривбасс. Мирослав Коубек

Главный тренер чешской «Виктории» Пльзень Мирослав Коубек поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Кривбасса» (результат 1-го поединка – 2:1).

– На чем делаете акцент в подготовке к ответному матчу?

– Я постоянно повторяю своим игрокам, чтобы забыли матч в Кошице. Конечно, мы победили и это хорошо. Мы знаем, как будет играть «Кривбасс». Но результат надо вычеркнуть из головы. Наша команда должна сыграть активно и снова победить.

– Тем не менее, в первом матче все же «Виктория» одержала победу...

– Преимущество в один мяч ничего не значит. Мы сыграем дома, но здесь точно будет много украинских болельщиков. В первом матче «Кривбасс» вел в счете, но мы дважды забили в ответ и переломили ход поединка.

– В первом матче «Виктория» хорошо выглядела только во втором тайме. Но первый тайм ваша команда проиграла...

– Мы смирились с тем фактом, что играем против сложного соперника. «Кривбасс» будет трудно пройти. Тогда первый тайм сложился не в нашу пользу, но во втором мы сыграли лучше.

Матч «Виктория» Пльзень – «Кривбасс» состоится 15 августа в 20:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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