Джихад БИЗИМАНА: «Виктория – хороший оппонент, но я верю в себя»
Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации ЛЕ
Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Виктории» Плзень (результат 1-го поединка – 1:2).
– Джихад, какие новости из лазарета команды? Как вы настраиваетесь?
– Мы только недавно приехали в Чехию. Что касается «Кривбасса», то я верю в нашу команду, у нас сильный коллектив. Есть свой менталитет, мы настраиваемся по-боевому. Первый матч с «Викторией» доказал, что мы можем играть против нее и нам есть что предложить сопернику. «Виктория» – хороший оппонент, но мы все настраиваемся на предстоящую игру и хотим продемонстрировать свои лучшие качества. Я верю в себя и в своих партнеров.
Матч «Виктория» Плзень – «Кривбасс» состоится 15 августа в 20:00 по киевскому времени.
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