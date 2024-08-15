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  4. Джихад БИЗИМАНА: «Виктория – хороший оппонент, но я верю в себя»
Лига Европы
15 августа 2024, 07:37 |
274
0

Джихад БИЗИМАНА: «Виктория – хороший оппонент, но я верю в себя»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от ответного матча 3-го раунда квалификации ЛЕ

15 августа 2024, 07:37 |
274
0
Джихад БИЗИМАНА: «Виктория – хороший оппонент, но я верю в себя»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Виктории» Плзень (результат 1-го поединка – 1:2).

– Джихад, какие новости из лазарета команды? Как вы настраиваетесь?

– Мы только недавно приехали в Чехию. Что касается «Кривбасса», то я верю в нашу команду, у нас сильный коллектив. Есть свой менталитет, мы настраиваемся по-боевому. Первый матч с «Викторией» доказал, что мы можем играть против нее и нам есть что предложить сопернику. «Виктория» – хороший оппонент, но мы все настраиваемся на предстоящую игру и хотим продемонстрировать свои лучшие качества. Я верю в себя и в своих партнеров.

Матч «Виктория» Плзень – «Кривбасс» состоится 15 августа в 20:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень - Кривбасс Джихад Бизимана
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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