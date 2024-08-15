ITF15 августа 2024, 02:07 |
23
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Стародубцева неожиданно завершила выступления на 100-тысячнике в США
Юлия проиграла Арианне Хартоно во 2-м раунде турнира в Кэри
15 августа 2024, 02:07 |
23
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 147) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 Кэри (США).
Во 2-м раунде украинка проиграла Арианне Хартоно (Нидерланды, WTA 151), хотя была явной фавориткой.
ITF W100 Кэри. Хард. 1/8 финала
Арианне Хартоно (Нидерланды) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 6:3
Это была первая встреча соперниц.
В четвертьфинале соревнований Хартоно сыграет против победительницы противостояния Хезер Уотсон – Лукреция Стефанини.
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