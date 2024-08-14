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Лига чемпионов
14 августа 2024, 21:02 | Обновлено 14 августа 2024, 21:06
4528
4

Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25

Киевляне встретятся с австрийским коллективом 21 и 27 августа в Q4 еврокубка

14 августа 2024, 21:02 | Обновлено 14 августа 2024, 21:06
4528
4
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо поборется с австрийским РБ Зальцбург за право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединки четвертого раунда квалификации состоятся 21 и 27 августа.

Букмекерские конторы выставили котировки на предстоящее противостояние. Фаворитом на общую победу является РБ Зальцбург – 1.57. Коэффициент на проход подопечных Александра Шовковского составляет 2.38.

Что касается первого матча, который пройдет в Люблине, то шансы на успех равны: по 2.60 на каждую команду. Ничья расценивается в 3.50.

Основные котировки на матч Динамо – РБ Зальцбург

  • Проход Динамо – 2.38
  • Проход РБ Зальцбург – 1.57
  • Победа Динамо в первом матче – 2.60
  • Ничья – 3.50
  • Победа РБ Зальцбург – 2.60
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РБ Зальцбург Динамо Киев Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Saar
З якмм нах "австрійським Лейпцигом" !??  
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+7
Андрій Заліщук
плей-офф надає крила-а-а...сподіваюсь, що Динамо
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+4
Oleg73
суддя дав не обовязкову другу жовту картку,але потрібно було трохи заспокоїти шотландців, бо вони грали занадто агресивно.
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0
Стюард #11
Адекватные кефы
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-1
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