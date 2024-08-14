Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25

Киевское Динамо поборется с австрийским РБ Зальцбург за право сыграть в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

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Поединки четвертого раунда квалификации состоятся 21 и 27 августа.

Букмекерские конторы выставили котировки на предстоящее противостояние. Фаворитом на общую победу является РБ Зальцбург – 1.57. Коэффициент на проход подопечных Александра Шовковского составляет 2.38.

Что касается первого матча, который пройдет в Люблине, то шансы на успех равны: по 2.60 на каждую команду. Ничья расценивается в 3.50.

Основные котировки на матч Динамо – РБ Зальцбург