Лига чемпионов14 августа 2024, 20:23 | Обновлено 14 августа 2024, 20:34
338
0
Динамо открыло продажу билетов на матч ЛЧ с РБ Зальцбург. Какова цена?
Игра 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдет в польском Люблине
14 августа 2024, 20:23 | Обновлено 14 августа 2024, 20:34
338
0
Киевское Динамо открыло продажу билетов на первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
Динамо будет принимать австрийский РБ Зальцбург в польском городе Люблин на Люблин Арене.
Игра Q4 Лиги чемпионов пройдет в среду, 21 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 45 до 345 польских злотых (от 475 до 3650 грн).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2024, 20:01 5
Поединок состоится 14 августа в 22:00 по Киеву
Футбол | 14 августа 2024, 01:00 16
Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «Рейнджерс»
Футбол | 14.08.2024, 07:01
Футбол | 14.08.2024, 12:51
Теннис | 14.08.2024, 04:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2024, 23:41 205
13.08.2024, 18:30 139
13.08.2024, 10:19 2
13.08.2024, 21:21 4
13.08.2024, 14:46 4
13.08.2024, 19:53 3
13.08.2024, 10:56 4
13.08.2024, 06:05 1