Динамо открыло продажу билетов на матч ЛЧ с РБ Зальцбург. Какова цена?

Киевское Динамо открыло продажу билетов на первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Динамо будет принимать австрийский РБ Зальцбург в польском городе Люблин на Люблин Арене.

Игра Q4 Лиги чемпионов пройдет в среду, 21 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 45 до 345 польских злотых (от 475 до 3650 грн).