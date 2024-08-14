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  4. Динамо открыло продажу билетов на матч ЛЧ с РБ Зальцбург. Какова цена?
Лига чемпионов
14 августа 2024, 20:23 | Обновлено 14 августа 2024, 20:34
338
0

Динамо открыло продажу билетов на матч ЛЧ с РБ Зальцбург. Какова цена?

Игра 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдет в польском Люблине

14 августа 2024, 20:23 | Обновлено 14 августа 2024, 20:34
338
0
Динамо открыло продажу билетов на матч ЛЧ с РБ Зальцбург. Какова цена?
ФК Динамо

Киевское Динамо открыло продажу билетов на первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Динамо будет принимать австрийский РБ Зальцбург в польском городе Люблин на Люблин Арене.

Игра Q4 Лиги чемпионов пройдет в среду, 21 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 45 до 345 польских злотых (от 475 до 3650 грн).

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Динамо Киев Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов билеты
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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