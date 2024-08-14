Суперкубок УЕФА14 августа 2024, 20:13 | Обновлено 14 августа 2024, 20:26
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Сыграет ли Лунин. Стартовый состав Реала на матч за Суперкубок УЕФА
Украинец остался в запасе
14 августа 2024, 20:13 | Обновлено 14 августа 2024, 20:26
1507
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Наставник «Реала» Карло Анчелотти определил стартовый состав на матч Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Украиский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старте выйдет Тибо Куртуа.
В официальном матче дебютирует новичок мадридцев форвард Килиан Мбаппе.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Беллингэм, Родриго, Мбаппе, Винисиус
Матч начнется в 22:00.
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