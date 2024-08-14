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Суперкубок УЕФА
14 августа 2024, 20:13 | Обновлено 14 августа 2024, 20:26
1507
1

Сыграет ли Лунин. Стартовый состав Реала на матч за Суперкубок УЕФА

Украинец остался в запасе

14 августа 2024, 20:13 | Обновлено 14 августа 2024, 20:26
1507
1
Сыграет ли Лунин. Стартовый состав Реала на матч за Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Наставник «Реала» Карло Анчелотти определил стартовый состав на матч Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Украиский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старте выйдет Тибо Куртуа.

В официальном матче дебютирует новичок мадридцев форвард Килиан Мбаппе.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Беллингэм, Родриго, Мбаппе, Винисиус

Матч начнется в 22:00.

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Аталанта Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Андрей Лунин Реал - Аталанта стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Saar
Дно на лаві, там йому місце.
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