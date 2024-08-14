Сыграет ли Лунин. Стартовый состав Реала на матч за Суперкубок УЕФА

Наставник «Реала» Карло Анчелотти определил стартовый состав на матч Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Украиский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а в старте выйдет Тибо Куртуа.

В официальном матче дебютирует новичок мадридцев форвард Килиан Мбаппе.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Беллингэм, Родриго, Мбаппе, Винисиус

Матч начнется в 22:00.