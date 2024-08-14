Легенда английского футбола: «Не верю, что Ман Юнайтед войдет в топ-4 АПЛ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выразил скептическое отношение к перспективам своего бывшего клуба в предстоящем сезоне:

«Честно говоря, «Манчестер Юнайтед» был одной из первых команд, которую я исключил из числа претендентов на топ-4. Я удивлен, что они не сменили тренера, когда летом у них были большие перемены. Как я уже говорил, не считаю тен Хага подходящим для этой работы человеком.

Еще одно разочарование – они подписали новичков, но теперь Лени Йоро пропустит первую часть сезона из-за травмы, и это деморализует болельщиков и клуб. На поле изменений недостаточно для того, чтобы я поверил в изменение ситуации относительно прошлого сезона.

МЮ уже два года выступает под руководством тен Хага, и если бы мы могли увидеть какие-либо изменения, это произошло бы в первые 6 или 7 месяцев, но не через два года. Не вижу никаких изменений. Они продолжают забрасывать игроков деньгами, но они делают это уже 15 лет – ни разу не сработало. Так почему должно сработать сейчас?».