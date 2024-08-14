Как дела у Довбика? Суперкомпьютер назвал чемпиона Серии A в сезоне 2024/25

Статистический портал Opta проанализировал шансы клубов Серии A на победу в сезоне 2024/25. Суперкомпьютер Opta, работающий на основе искусственного интеллекта, смоделировал следующий сезон чемпионата Испании 10 000 раз.

У «Ромы», за которую теперь выступает украинец Артем Довбик практически нет шансов на титул, но команда Даниэле Де Росси попадает в четверку в 32,8% случаев. «Волкам» прогнозируют около 64 набранных очков в чемпионате по игру сезона. Лидером с огромным преимущество идет «Интер» – 85 очков.

Эти предсезонные прогнозы позволяют заранее понять, на что реально могут рассчитывать некоторые команды в сезоне 2024/25. Но авторы напоминают, что прогнозы будут меняться в течение сезона тысячи раз, основываясь на реальных данных, которые используются для сезонного моделирования.

Фаворит на титул: «Интер»

Четверка фаворитов: «Интер», «Аталанта», «Ювентус» и «Милан»

Кандидаты на понижение: «Венеция», «Кальяри» и «Комо»