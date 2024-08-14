Довбика мало. Тренер Ромы просит еще минимум трех новичков

По информации итальянских СМИ, тренер «Ромы» Даниэле Де Росси после и так довольного активного межсезонья просит у руководства клуба еще трех новичков.

Наставнику нужны правый защитник, центральный хавбек и левый вингер.

При этом летом римляне уже потратили около 100 миллионов евро, а самым дорогим приобретением стал украинский форвард Артем Довбик, за которого отдали 35-40 миллионов евро с учетом бонусов.

Сообщается, чти перед командой стоит задача вернуться в Лигу чемпионов.