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  4. Довбика мало. Тренер Ромы просит еще минимум трех новичков
Италия
14 августа 2024, 17:49 |
646
0

Довбика мало. Тренер Ромы просит еще минимум трех новичков

Довбика и еще нескольких новичков римлянам мало

14 августа 2024, 17:49 |
646
0
Довбика мало. Тренер Ромы просит еще минимум трех новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации итальянских СМИ, тренер «Ромы» Даниэле Де Росси после и так довольного активного межсезонья просит у руководства клуба еще трех новичков.

Наставнику нужны правый защитник, центральный хавбек и левый вингер.

При этом летом римляне уже потратили около 100 миллионов евро, а самым дорогим приобретением стал украинский форвард Артем Довбик, за которого отдали 35-40 миллионов евро с учетом бонусов.

Сообщается, чти перед командой стоит задача вернуться в Лигу чемпионов.

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Рома Рим трансферы трансферы Серии A Артем Довбик Даниэле Де Росси чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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