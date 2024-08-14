Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис в разговоре с журналистом Игорем Цыганыком в шутку сказал, что это ему, Суркису, нужно выплатить премию за подписание хавбека Александра Пихаленка.

«Мне нужно премию давать за Пихаленка. За то, что порекомендовал его. Команда может выдать мне премию. Сбросятся все на нее», – сказал Суркис.

Пихаленок в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов забил победный гол в ворота «Рейнджерс» и помог команде выйти в последний этап отбора ЛЧ.

Летом киевляне подписали Пихаленка из «Днепра-1».