Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 18:10 | Обновлено 14 августа 2024, 18:39
2706
10

Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»

Президент клуба доволен выходом в плей-офф квалификации ЛЧ

14 августа 2024, 18:10 | Обновлено 14 августа 2024, 18:39
2706
10
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис в разговоре с журналистом Игорем Цыганыком в шутку сказал, что это ему, Суркису, нужно выплатить премию за подписание хавбека Александра Пихаленка.

«Мне нужно премию давать за Пихаленка. За то, что порекомендовал его. Команда может выдать мне премию. Сбросятся все на нее», – сказал Суркис.

Пихаленок в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов забил победный гол в ворота «Рейнджерс» и помог команде выйти в последний этап отбора ЛЧ.

Летом киевляне подписали Пихаленка из «Днепра-1».

По теме:
Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо
2 топовых иностранных экс-тренера Шахтера могут возглавить Металлист 1925
Тарас МИХАЛИК: «Все украинские фанаты хотели бы видеть Динамо в ЛЧ»
Динамо Киев Игорь Суркис Александр Пихаленок Лига чемпионов чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
Футбол | 14 августа 2024, 07:14 2
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ

Клуб из Глазго уступил киевлянам со счетом 0:2

ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Футбол | 14 августа 2024, 09:21 8
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс

Спортивный директор «Шахтера» поздравил киевлян с положительным результатом

Тренер Жироны рассказал о трансферах и задаче на сезон
Футбол | 14.08.2024, 17:28
Тренер Жироны рассказал о трансферах и задаче на сезон
Тренер Жироны рассказал о трансферах и задаче на сезон
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Футбол | 14.08.2024, 12:01
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Олимпийские игры | 13.08.2024, 19:53
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Main
Понесло мужика))
Ответить
+2
Limb.Yuri
З 300 лямів за Шапаренка.
Ответить
+2
Володимир
Солидно.. Просто сойти с ума ..
Ответить
+2
roman75zpr
Почуття гумору - це добре)
Ответить
+1
Андрій Заліщук
якщо це такий гумор від бригадира батальйона Монако, то він так собі
Ответить
-1
didora
Чого ж ТИ (Суркіс) раніше нікого не пропонував??? Це просто команду Дніпро-1 роздерибанили і хто кого хапонув!
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
_Quantum19_
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 139
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48 1
Бокс
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
14.08.2024, 06:23 28
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 16
Футбол
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 4
Олимпийские игры
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
13.08.2024, 21:21 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем