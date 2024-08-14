Ига Свёнтек – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде полька сразится против представительницы Франции Варвары Грачевой (№69 WTA). Встреча состоится 1-м запуском ночной сессии на центральном корте. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла полька.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Костюк (№21 WTA) или Лулу Сан (№64 WTA).

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