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Испания
14 августа 2024, 17:28 |
245
0

Тренер Жироны рассказал о трансферах и задаче на сезон

Мичел надеется на усиление состава

14 августа 2024, 17:28 |
245
0
Тренер Жироны рассказал о трансферах и задаче на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел надеется, что клуб до закрытия трансферного окна успеет подписать 3-4 новичков, чтобы играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«У нас с руководством клуба одинаковое мнение по поводу комплектации состава. Нам будет непросто, потому что многие важные игроки нас покинули. Нам нужно подписать вратаря, центрального хавбека, вингера и форварда».

«Что касается задачи на сезон, то нужно понять, какая у нас будет команда. Нас покинули Алейш Гарсия, Савиньо и Довбик – они теперь проблемы их новых тренеров».

«Моя проблема – нынешний состав и новички. Думаю, будет тяжело, когда придется играть каждые три дня, учитывая Лигу чемпионов», – сказал Мичел.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
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