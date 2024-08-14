Тренер Жироны рассказал о трансферах и задаче на сезон

Наставник «Жироны» Мичел надеется, что клуб до закрытия трансферного окна успеет подписать 3-4 новичков, чтобы играть в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«У нас с руководством клуба одинаковое мнение по поводу комплектации состава. Нам будет непросто, потому что многие важные игроки нас покинули. Нам нужно подписать вратаря, центрального хавбека, вингера и форварда».

«Что касается задачи на сезон, то нужно понять, какая у нас будет команда. Нас покинули Алейш Гарсия, Савиньо и Довбик – они теперь проблемы их новых тренеров».

«Моя проблема – нынешний состав и новички. Думаю, будет тяжело, когда придется играть каждые три дня, учитывая Лигу чемпионов», – сказал Мичел.