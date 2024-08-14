Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»
Карвахаль недоволен расписанием матчем
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль перед первым матчем нового сезона против «Аталанты» за Суперкубок УЕФА высказался о тяжелом для игроков календаре.
«Нельзя проводить по 72 матча в сезоне. Смысла в этом нет, такой темп невозможно поддерживать. Снижается качество матчей, не говоря уже о том, что страдают футболисты и наши семьи».
«Те, кто отвечает за календарь, должен его еще раз проанализировать. Я не вижу смысла в таком расписании», – сказал Карвахаль.
Кроме того, игрок отметил, что после Евро-2024 у испанских футболистов почти не было времени отдохнуть до старта предсезонной подготовки.
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