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  4. Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»
Испания
14 августа 2024, 17:10 |
508
0

Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»

Карвахаль недоволен расписанием матчем

14 августа 2024, 17:10 |
508
0
Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль перед первым матчем нового сезона против «Аталанты» за Суперкубок УЕФА высказался о тяжелом для игроков календаре.

«Нельзя проводить по 72 матча в сезоне. Смысла в этом нет, такой темп невозможно поддерживать. Снижается качество матчей, не говоря уже о том, что страдают футболисты и наши семьи».

«Те, кто отвечает за календарь, должен его еще раз проанализировать. Я не вижу смысла в таком расписании», – сказал Карвахаль.

Кроме того, игрок отметил, что после Евро-2024 у испанских футболистов почти не было времени отдохнуть до старта предсезонной подготовки.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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