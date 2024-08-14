Левандовски, Свентек и ко. Звездные поляки оказались в центре скандала
Хакеры взломали базу данных POLADA
Громкий скандал разразился сегодня в польском спорте. Хакеры взломали базу данных Польского антидопингового агентства (POLADA).
Была опубликована информация о том, что ряд польских звезд спорта первой величины провалили допинг-тесты, но эти факты были скрыты, и спортсмены не понесли никаких наказаний.
В «сливе», достоверность которого вызывает большие сомнения, были, среди прочих, указаны следующие положительные допинг-тесты:
- Роберт Левандовски (футбол). 12.03.2022, положительный тест на стеназол (анаболический стероид)
- Ига Свёнтек (теннис). 05.07.2021, положительный тест на эритропоэтин (ЭПО)
- Пётр Жила (прыжки на лыжах с трамплина), 18.09.2022, положительный тест на амфетамин
- Анита Влодарчик (легкая атлетика), 29.11.2021, положительный тест на метилгексамин
POLADA выступила с официальным сообщением, в котором подтвердила факт взлома хакерами их базы данных, но при этом заявила, что все данные о положительных тестах спортсменов являюися фейковыми.
August 14, 2024
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