Левандовски, Свентек и ко. Звездные поляки оказались в центре скандала

Громкий скандал разразился сегодня в польском спорте. Хакеры взломали базу данных Польского антидопингового агентства (POLADA).

Была опубликована информация о том, что ряд польских звезд спорта первой величины провалили допинг-тесты, но эти факты были скрыты, и спортсмены не понесли никаких наказаний.

В «сливе», достоверность которого вызывает большие сомнения, были, среди прочих, указаны следующие положительные допинг-тесты:

- Роберт Левандовски (футбол). 12.03.2022, положительный тест на стеназол (анаболический стероид)

- Ига Свёнтек (теннис). 05.07.2021, положительный тест на эритропоэтин (ЭПО)

- Пётр Жила (прыжки на лыжах с трамплина), 18.09.2022, положительный тест на амфетамин

- Анита Влодарчик (легкая атлетика), 29.11.2021, положительный тест на метилгексамин

POLADA выступила с официальным сообщением, в котором подтвердила факт взлома хакерами их базы данных, но при этом заявила, что все данные о положительных тестах спортсменов являюися фейковыми.