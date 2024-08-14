Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски, Свентек и ко. Звездные поляки оказались в центре скандала
Другие новости
14 августа 2024, 16:50 |
1590
0

Левандовски, Свентек и ко. Звездные поляки оказались в центре скандала

Хакеры взломали базу данных POLADA

14 августа 2024, 16:50 |
1590
0
Левандовски, Свентек и ко. Звездные поляки оказались в центре скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Громкий скандал разразился сегодня в польском спорте. Хакеры взломали базу данных Польского антидопингового агентства (POLADA).

Была опубликована информация о том, что ряд польских звезд спорта первой величины провалили допинг-тесты, но эти факты были скрыты, и спортсмены не понесли никаких наказаний.

В «сливе», достоверность которого вызывает большие сомнения, были, среди прочих, указаны следующие положительные допинг-тесты:

- Роберт Левандовски (футбол). 12.03.2022, положительный тест на стеназол (анаболический стероид)

- Ига Свёнтек (теннис). 05.07.2021, положительный тест на эритропоэтин (ЭПО)

- Пётр Жила (прыжки на лыжах с трамплина), 18.09.2022, положительный тест на амфетамин

- Анита Влодарчик (легкая атлетика), 29.11.2021, положительный тест на метилгексамин

POLADA выступила с официальным сообщением, в котором подтвердила факт взлома хакерами их базы данных, но при этом заявила, что все данные о положительных тестах спортсменов являюися фейковыми.

По теме:
Ига Свёнтек – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига СВЁНТЕК – о выступлении на ОИ-2024 в Париже: «Я горжусь собой»
Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
Роберт Левандовски Пётр Жила Ига Свёнтек Анита Влодарчик допинг
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13 августа 2024, 23:41 205
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Киевляне вышли в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов

Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Футбол | 13 августа 2024, 21:21 4
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце

Скорее всего, украинец проведет сезон 2024/25 в королевском клубе

Экс-арбитр ФИФА объяснил удаление игрока Рейнджерс в матче против Динамо
Футбол | 14.08.2024, 12:51
Экс-арбитр ФИФА объяснил удаление игрока Рейнджерс в матче против Динамо
Экс-арбитр ФИФА объяснил удаление игрока Рейнджерс в матче против Динамо
Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»
Футбол | 14.08.2024, 17:10
Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»
Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14.08.2024, 06:23
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05 2
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03 1
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
13.08.2024, 22:23 5
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 140
Футбол
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
13.08.2024, 14:46 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 16
Футбол
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем