2 топовых иностранных экс-тренера Шахтера могут возглавить Металлист 1925

Руководство харьковского «Металлиста 1925» имело встречу с нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, сообщает ТаТоТаке.

55-летний Патрик ван Леувен уже известен украинским болельщикам по работе главным тренером в луганской «Заре» (2022-2023) и донецком «Шахтере» (2023).

Также источник отмечает, что в контексте слухов вокруг будущего наставника «Металлиста 1925» звучит имя еще одного бывшего коуча «горняков» Игоря Йовичевича, который недавно покинул саудовский «Аль-Раед».

Напомним, последним тренером «Металлиста 1925» был украинец Виктор Скрипник. Под его руководством команда провела 14 матчей, одержала лишь 1 победу и вылетела из УПЛ, а позже еще и проиграла в переходном «турнире четырех», из-за чего окончательно потеряла все шансы избежать понижения в Первую лигу.

Виктор Скрипник покинул пост главного тренера «Металлиста 1925» 27 июля 2024 года.