Известный украинский тренер назвал причину победы Динамо над Рейнджерс
Иван Балан считает, что киевлянам помог настоящий мужской характер
Известный украинский тренер Иван Балан назвал причину победы киевского «Динамо» над шотландским «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25:
«Лично мне игра понравилась. Результат нормальный. Понятно, что всегда хочется, чтобы он был еще лучше, но как бы там ни было, а задача выполнена: в Люблине 1:1, а в Глазго 2:0. В следующий раунд соревнований «Динамо» вышло вполне заслуженно. Уже в первом матче с шотландской командой киевляне выглядели хорошо, однако до победы немного не дотянули. А вот во второй встрече выиграли заслуженно, доказав всем, что сильнее соперника. Наша команда достигла желаемого благодаря выполнению тренерской установки и настоящему мужскому характеру».
В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.
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