Известный украинский тренер назвал причину победы Динамо над Рейнджерс

Известный украинский тренер Иван Балан назвал причину победы киевского «Динамо» над шотландским «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25:

«Лично мне игра понравилась. Результат нормальный. Понятно, что всегда хочется, чтобы он был еще лучше, но как бы там ни было, а задача выполнена: в Люблине 1:1, а в Глазго 2:0. В следующий раунд соревнований «Динамо» вышло вполне заслуженно. Уже в первом матче с шотландской командой киевляне выглядели хорошо, однако до победы немного не дотянули. А вот во второй встрече выиграли заслуженно, доказав всем, что сильнее соперника. Наша команда достигла желаемого благодаря выполнению тренерской установки и настоящему мужскому характеру».

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.