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Лига чемпионов
14 августа 2024, 16:22 |
1956
0

Известный украинский тренер назвал причину победы Динамо над Рейнджерс

Иван Балан считает, что киевлянам помог настоящий мужской характер

14 августа 2024, 16:22 |
1956
0
Известный украинский тренер назвал причину победы Динамо над Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Иван Балан назвал причину победы киевского «Динамо» над шотландским «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25:

«Лично мне игра понравилась. Результат нормальный. Понятно, что всегда хочется, чтобы он был еще лучше, но как бы там ни было, а задача выполнена: в Люблине 1:1, а в Глазго 2:0. В следующий раунд соревнований «Динамо» вышло вполне заслуженно. Уже в первом матче с шотландской командой киевляне выглядели хорошо, однако до победы немного не дотянули. А вот во второй встрече выиграли заслуженно, доказав всем, что сильнее соперника. Наша команда достигла желаемого благодаря выполнению тренерской установки и настоящему мужскому характеру».

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Иван Балан
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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