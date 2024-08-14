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  4. Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 августа 2024, 15:59 | Обновлено 14 августа 2024, 16:00
271
0

Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Цинциннати

14 августа 2024, 15:59 | Обновлено 14 августа 2024, 16:00
271
0
Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из (№84 WTA). Встреча начнется 1-м запуском ночной сессии на корте P&G Grandstand. Время начала поединка – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Павлюченковой (№28 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№23 WTA).

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WTA Цинциннати смотреть онлайн Ангелина Калинина Каролин Возняцки
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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