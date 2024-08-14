Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде украинка сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из (№84 WTA). Встреча начнется 1-м запуском ночной сессии на корте P&G Grandstand. Время начала поединка – 03:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анастасии Павлюченковой (№28 WTA) или Беатрис Хаддад Майи (№23 WTA).

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