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  4. Бывший нападающий Шахтера оценил судейство в матче Рейнджерс – Динамо
Лига чемпионов
14 августа 2024, 16:02 |
2028
0

Бывший нападающий Шахтера оценил судейство в матче Рейнджерс – Динамо

Андрей Воробей считает, что рефери – молодец

14 августа 2024, 16:02 |
2028
0
Бывший нападающий Шахтера оценил судейство в матче Рейнджерс – Динамо
Андрей Воробей

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил уровень судейства в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо» (2:0 в пользу «бело-синих»):

«Замечу, что футболисты «Глазго Рейнджерс» были слишком возбуждены – постоянно фолили, толкались, где-то хамили. В первом тайме они имели две желтые карточки в пассиве. А в моменте с красной Жефте и Караваев боролись за верховой мяч. Не сказал бы, что там был грубый фол, но контакт руки бразильца и лица Караваева был. Это не явная желтая, но такое решение принял рефери. VAR не просматривает желтые карточки. Рефери – молодец. На выезде украинские команды не всегда увидят такое судейство».

Ранее Андрей Воробей раскритиковал полузащитника «Динамо».

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судейство Динамо Киев Глазго Рейнджерс удаление (красная карточка) Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Жефте Андрей Воробей
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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