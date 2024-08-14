Бывший нападающий Шахтера оценил судейство в матче Рейнджерс – Динамо

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей оценил уровень судейства в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо» (2:0 в пользу «бело-синих»):

«Замечу, что футболисты «Глазго Рейнджерс» были слишком возбуждены – постоянно фолили, толкались, где-то хамили. В первом тайме они имели две желтые карточки в пассиве. А в моменте с красной Жефте и Караваев боролись за верховой мяч. Не сказал бы, что там был грубый фол, но контакт руки бразильца и лица Караваева был. Это не явная желтая, но такое решение принял рефери. VAR не просматривает желтые карточки. Рефери – молодец. На выезде украинские команды не всегда увидят такое судейство».

Ранее Андрей Воробей раскритиковал полузащитника «Динамо».