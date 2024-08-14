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Англия
14 августа 2024, 15:43 | Обновлено 14 августа 2024, 16:10
211
0

Конец спорам? АПЛ будет публиковать описание судейских решений

Английская Премьер-лига предприняла шаги для повышения прозрачности в использовании ВАР

14 августа 2024, 15:43 | Обновлено 14 августа 2024, 16:10
211
0
Конец спорам? АПЛ будет публиковать описание судейских решений
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига предприняла шаги для повышения прозрачности в использовании системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

АПЛ запустила новый аккаунт на платформе X (Twitter). Основная цель этого нововведения – предоставить болельщикам и специалистам более детальное понимание процесса принятия решений с помощью ВАР непосредственно во время матчей.

«Поскольку прямая трансляция аудиозаписей переговоров судей ВАР в футболе запрещена, Премьер-лига будет использовать социальные сети для трансляции информации из ВАР-центра практически в реальном времени по ходу игры», – пояснили представители лиги.

Новый аккаунт не ограничится лишь публикацией судейских решений. Планируется также привлечение экспертов в области судейства, которые будут предоставлять свои комментарии и аналитику по спорным эпизодам.

Эта инициатива призвана сделать процесс использования ВАР более понятным для фанатов, уменьшить количество споров вокруг судейских решений и повысить доверие к системе видеопомощи арбитрам в целом.

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Английская Премьер-лига VAR судейство
Алексей Тиньков Источник: Reuters
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