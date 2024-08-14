Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Наоми ОСАКА: «Внутри я слышу крики: «Да что, черт возьми, происходит?!»
WTA
14 августа 2024, 14:13 | Обновлено 14 августа 2024, 14:43
334
1

Наоми ОСАКА: «Внутри я слышу крики: «Да что, черт возьми, происходит?!»

Японская теннисистка – о неудачных результатах

14 августа 2024, 14:13 | Обновлено 14 августа 2024, 14:43
334
1
Наоми ОСАКА: «Внутри я слышу крики: «Да что, черт возьми, происходит?!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака рассказала о неожиданных трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться после возвращения в теннис после родов в июле прошлого года. Японка поделилась своими глубокими переживаниями по поводу того, как ее тело отреагировало на физические нагрузки профессионального тенниса после беременности.

Сообщение Осаки появилось вскоре после того, как она не попала в основную сетку турнира в Цинциннати, проиграв американке Эшлин Крюгер во втором раунде квалификации.

«Последние несколько часов я пыталась понять, как себя чувствую.

Странным образом я научилась ценить поражения – потому что нельзя без них играть в теннис 20 с лишним лет. Ты извлекаешь уроки из проигрыша, а потом ждешь с нетерпением возможности применить полученные знания на практике.

Но моя главная проблема сейчас не в проигрышах, а в том, что я не чувствую себя в своем теле. Это странное ощущение – я ошибаюсь там, где не должна, бью по мячам мягче, чем раньше. Я пытаюсь сказать себе: «Все в порядке, ты молодец, просто переживи это и продолжай работать», но психологически это действительно истощает. Внутри я слышу крики: «Да что, черт возьми, происходит?!»

Не поймите меня неправильно, но в этом году я провела всего несколько матчей, в которых чувствовала себя самой собой. Я понимаю, что, возможно, что просто короткая фаза, которая появилась из-за всех перемен (грунт, трава, грунт, хард и так далее). Но единственное чувство, которое я могу сравнить с тем, как я себя чувствую сейчас, – это послеродовой период.

Это пугает, потому что я играю в теннис с трех лет и теннисная ракетка должна ощущаться, как продолжение моей руки. Я не понимаю, почему все кажется таким новым. Для меня игра в теннис должна быть такой же простой и естественной, как дыхание. Но этого не происходит, и до этого момента я не давала себе никаких поблажек.

Все это время я думала, что хочу извлечь из этого опыта, и кое-что поняла. Я люблю процесс (хотя иногда процесс не любит меня, ха-ха), ежедневный труд и возможность в конце достичь желаемого. Я знаю, что жизнь – не что-то гарантированное, поэтому я хочу сделать лучшее из возможного с тем временем, что у меня есть. Я хочу научить дочь тому, что она может достичь очень многого с помощью упорной работы и стойкости. Я хочу, чтобы она стремилась к звездам и никогда не думала, что она мечтает о слишком многом.

В жизни ничего не обещано, но я поняла, что могу пообещать себе работать так усердно, как только смогу, и выкладываться на полную до самого конца.

Увидимся в Нью-Йорке», – написала Осака.

По теме:
Даяна Ястремская – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок начала с победы выступления на турнире в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Наоми Осака WTA Цинциннати
Владимир Клепач Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13 августа 2024, 23:41 207
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Киевляне вышли в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов

ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Футбол | 14 августа 2024, 09:21 7
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс

Спортивный директор «Шахтера» поздравил киевлян с положительным результатом

Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати
Теннис | 13.08.2024, 22:27
Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати
Костюк одолела опытную бельгийку на старте большого турнира в Цинциннати
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Футбол | 13.08.2024, 21:21
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Футбол | 14.08.2024, 12:01
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ron Noiill
Не відчуваєш себе в своєму тілі? Зміни стать.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 14
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 54
Баскетбол
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем