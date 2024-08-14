Наоми ОСАКА: «Внутри я слышу крики: «Да что, черт возьми, происходит?!»

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака рассказала о неожиданных трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться после возвращения в теннис после родов в июле прошлого года. Японка поделилась своими глубокими переживаниями по поводу того, как ее тело отреагировало на физические нагрузки профессионального тенниса после беременности.

Сообщение Осаки появилось вскоре после того, как она не попала в основную сетку турнира в Цинциннати, проиграв американке Эшлин Крюгер во втором раунде квалификации.

«Последние несколько часов я пыталась понять, как себя чувствую.

Странным образом я научилась ценить поражения – потому что нельзя без них играть в теннис 20 с лишним лет. Ты извлекаешь уроки из проигрыша, а потом ждешь с нетерпением возможности применить полученные знания на практике.

Но моя главная проблема сейчас не в проигрышах, а в том, что я не чувствую себя в своем теле. Это странное ощущение – я ошибаюсь там, где не должна, бью по мячам мягче, чем раньше. Я пытаюсь сказать себе: «Все в порядке, ты молодец, просто переживи это и продолжай работать», но психологически это действительно истощает. Внутри я слышу крики: «Да что, черт возьми, происходит?!»

Не поймите меня неправильно, но в этом году я провела всего несколько матчей, в которых чувствовала себя самой собой. Я понимаю, что, возможно, что просто короткая фаза, которая появилась из-за всех перемен (грунт, трава, грунт, хард и так далее). Но единственное чувство, которое я могу сравнить с тем, как я себя чувствую сейчас, – это послеродовой период.

Это пугает, потому что я играю в теннис с трех лет и теннисная ракетка должна ощущаться, как продолжение моей руки. Я не понимаю, почему все кажется таким новым. Для меня игра в теннис должна быть такой же простой и естественной, как дыхание. Но этого не происходит, и до этого момента я не давала себе никаких поблажек.

Все это время я думала, что хочу извлечь из этого опыта, и кое-что поняла. Я люблю процесс (хотя иногда процесс не любит меня, ха-ха), ежедневный труд и возможность в конце достичь желаемого. Я знаю, что жизнь – не что-то гарантированное, поэтому я хочу сделать лучшее из возможного с тем временем, что у меня есть. Я хочу научить дочь тому, что она может достичь очень многого с помощью упорной работы и стойкости. Я хочу, чтобы она стремилась к звездам и никогда не думала, что она мечтает о слишком многом.

В жизни ничего не обещано, но я поняла, что могу пообещать себе работать так усердно, как только смогу, и выкладываться на полную до самого конца.

Увидимся в Нью-Йорке», – написала Осака.