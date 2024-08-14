Названы 2 клуба, которые хотят подписать суперталанта Атлетико
На Саму Омородиона нацелились «Наполи» и «РБ Лейпциг»
Итальянский «Наполи» и немецкий «РБ Лейпциг» хотят подписать испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает издание Football Insider.
По информации источника, «матрасники» готовы продать 20-летнего футболиста за значительную суммы, чтобы заработать средства для подписания полузащитника «Челси» Конора Галлахера.
Интересно, что ранее «Челси» договорился с «Атлетико» о трансфере Омородиона, но сделка сорвалась из-за личных условий контракта игрока.
В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Испании в 35 миллионов евро.
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