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Испания
14 августа 2024, 09:41 |
218
0

Названы 2 клуба, которые хотят подписать суперталанта Атлетико

На Саму Омородиона нацелились «Наполи» и «РБ Лейпциг»

14 августа 2024, 09:41 |
218
0
Названы 2 клуба, которые хотят подписать суперталанта Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Омородион

Итальянский «Наполи» и немецкий «РБ Лейпциг» хотят подписать испанского нападающего мадридского «Атлетико» Саму Омородиона, сообщает издание Football Insider.

По информации источника, «матрасники» готовы продать 20-летнего футболиста за значительную суммы, чтобы заработать средства для подписания полузащитника «Челси» Конора Галлахера.

Интересно, что ранее «Челси» договорился с «Атлетико» о трансфере Омородиона, но сделка сорвалась из-за личных условий контракта игрока.

В сезоне 2023/24 Саму Омородион на правах аренды провел 35 матчей за «Алавес», отметившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока олимпийской сборной Испании в 35 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Football Insider
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