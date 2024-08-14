Без Месси не то. Коламбус Крю с Чеберко выбил Интер Майами из Кубка лиг
Клуб из Флориды проиграл в 1/8 финала
В рамках 1/8 финала Кубка лиг отношения выяснили действующий чемпионом МЛС «Коламбус Крю» и лидер текущего сезона «Интер Майами».
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2, которая вывела «Крю» в четвертьфинал.
«Интер Майами» играл без травмированного Лионеля Месси, который восстанавливается уже почти месяц. В стартовом составе «Коламбус Крю» до 81-й минуты отыграл украинец Евгений Чеберко.
Кубок лиг. 1/8 финала
Коламбус Крю – Интер Майами – 3:2
Голы: Рамирес, 67, Росси, 69, 80 – Рохас, 10, Гомес, 62.
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