Без Месси не то. Коламбус Крю с Чеберко выбил Интер Майами из Кубка лиг

В рамках 1/8 финала Кубка лиг отношения выяснили действующий чемпионом МЛС «Коламбус Крю» и лидер текущего сезона «Интер Майами».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2, которая вывела «Крю» в четвертьфинал.

«Интер Майами» играл без травмированного Лионеля Месси, который восстанавливается уже почти месяц. В стартовом составе «Коламбус Крю» до 81-й минуты отыграл украинец Евгений Чеберко.

Кубок лиг. 1/8 финала

Коламбус Крю – Интер Майами – 3:2

Голы: Рамирес, 67, Росси, 69, 80 – Рохас, 10, Гомес, 62.