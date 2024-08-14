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Major League Soccer
14 августа 2024, 07:33 | Обновлено 14 августа 2024, 07:49
221
0

Без Месси не то. Коламбус Крю с Чеберко выбил Интер Майами из Кубка лиг

Клуб из Флориды проиграл в 1/8 финала

14 августа 2024, 07:33 | Обновлено 14 августа 2024, 07:49
221
0
Без Месси не то. Коламбус Крю с Чеберко выбил Интер Майами из Кубка лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 1/8 финала Кубка лиг отношения выяснили действующий чемпионом МЛС «Коламбус Крю» и лидер текущего сезона «Интер Майами».

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2, которая вывела «Крю» в четвертьфинал.

«Интер Майами» играл без травмированного Лионеля Месси, который восстанавливается уже почти месяц. В стартовом составе «Коламбус Крю» до 81-й минуты отыграл украинец Евгений Чеберко.

Кубок лиг. 1/8 финала

Коламбус Крю – Интер Майами – 3:2

Голы: Рамирес, 67, Росси, 69, 80 – Рохас, 10, Гомес, 62.

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Интер Майами Лионель Месси Коламбус Крю Евгений Чеберко Major League Soccer (MLS)
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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