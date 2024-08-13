Анчелотти высказался о Лунине перед матчем за Суперкубок УЕФА

Наставник «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» коротко высказался о перспективах украинского вратаря Андрея Лунина.

Игрок все еще не продлил контракт, который истекает через год, и может покинуть команду. По слухам, первым номером на старте сезона будет Тибо Куртуа.

«Лунин? У нас в команде лучшие вратари, защитники, хавбеки и форварды. Андрей – часть нашей команды», – сказал Анчелотти.

Матч за Суперкубок пройдет 14 августа, начало в 22:00.