Испания13 августа 2024, 20:53 | Обновлено 13 августа 2024, 20:56
2416
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Анчелотти высказался о Лунине перед матчем за Суперкубок УЕФА
Тренер не дает никаких конкретных комментариев
13 августа 2024, 20:53 | Обновлено 13 августа 2024, 20:56
2416
0
Наставник «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Аталанты» коротко высказался о перспективах украинского вратаря Андрея Лунина.
Игрок все еще не продлил контракт, который истекает через год, и может покинуть команду. По слухам, первым номером на старте сезона будет Тибо Куртуа.
«Лунин? У нас в команде лучшие вратари, защитники, хавбеки и форварды. Андрей – часть нашей команды», – сказал Анчелотти.
Матч за Суперкубок пройдет 14 августа, начало в 22:00.
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