Бывший игрок Динамо: «Дальше в ЛЧ пройдет Рейнджерс»
Максимюк не очень верит в киевскую команду
Экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Роман Максимюк специально для Sport.ua поделился ожиданиями от сегодняшней ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Глазго Рейнджерс» – «Динамо» (Киев).
– Если говорить о шотландском футболе, то прежде всего стоит отметить, что это тот же британский стиль, что и в Англии. Тот, кто внимательно следит за матчами в английской Премьер-лиге, хорошо знает, что когда ко второму тайма добавляют пять-шесть компенсированных минут, то даже в этот короткий промежуток времени могут быть забиты даже три мяча. Это касается и Шотландии. Если же говорить о сегодняшнем матче, то «Динамо» в Глазго будет очень тяжело. Во-первых, в Шотландии специфические болельщики, а во-вторых, «Глазго Рейнджерс» дома очень здорово играют.
– Каким вам видятся шансы соперников на проход в следующий раунд Лиги чемпионов?
– При всем уважении, любви и вере в наших ребят из «Динамо», я думаю, что дальше все же пройдут шотландцы. Именно они считаются фаворитом в этой паре. Мы не можем сравнивать дуэль киевской команды с «Партизаном», в которой по известным причинам у динамовцев была безумная мотивация, с «Глазго Рейнджерс» так не будет. Шотландская команда в родных стенах сделает все возможное, чтобы добиться нужного результата. Так что «Динамо» нужно опасаться. И не столько первых минут, как последних – в каждом из таймов. Думаю, что тренерский штаб во главе с Александром Шовковским должен этот факт учитывать и о нем подчеркивать подопечным. Я когда-то следил за чемпионатом Шотландии и благодаря спортивным каналам смотрел телетрансляции. Было интересно видеть в игре не только «Рейнджерс» или «Селтик». «Хиберниан» неплохая команда, а также «Данди Юнайтед». В Шотландии так же, как в армии: люди играют до последней минуты, до последней секунды.
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То есть самое сильное место Рейнджерс совпадает с самым слабым местом ДК. Это проблема.
Но ДК на много креативнее и умнее. В первом тайме Рейнджерс достаточно повезло в обороне, их защитники несколько раз играли на грани но все время справлялись. Надеюсь во втором матче защитники Глазго будут больше ошибаться.
І непагано б джерело додати...
А то виходить з тексту, що Максимюк сказав автору(Максиму) і той надрукував?