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Лига чемпионов
13 августа 2024, 19:36 |
1763
6

Бывший игрок Динамо: «Дальше в ЛЧ пройдет Рейнджерс»

Максимюк не очень верит в киевскую команду

13 августа 2024, 19:36 |
1763
6
Бывший игрок Динамо: «Дальше в ЛЧ пройдет Рейнджерс»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Роман Максимюк специально для Sport.ua поделился ожиданиями от сегодняшней ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Глазго Рейнджерс» – «Динамо» (Киев).

– Если говорить о шотландском футболе, то прежде всего стоит отметить, что это тот же британский стиль, что и в Англии. Тот, кто внимательно следит за матчами в английской Премьер-лиге, хорошо знает, что когда ко второму тайма добавляют пять-шесть компенсированных минут, то даже в этот короткий промежуток времени могут быть забиты даже три мяча. Это касается и Шотландии. Если же говорить о сегодняшнем матче, то «Динамо» в Глазго будет очень тяжело. Во-первых, в Шотландии специфические болельщики, а во-вторых, «Глазго Рейнджерс» дома очень здорово играют.

– Каким вам видятся шансы соперников на проход в следующий раунд Лиги чемпионов?

– При всем уважении, любви и вере в наших ребят из «Динамо», я думаю, что дальше все же пройдут шотландцы. Именно они считаются фаворитом в этой паре. Мы не можем сравнивать дуэль киевской команды с «Партизаном», в которой по известным причинам у динамовцев была безумная мотивация, с «Глазго Рейнджерс» так не будет. Шотландская команда в родных стенах сделает все возможное, чтобы добиться нужного результата. Так что «Динамо» нужно опасаться. И не столько первых минут, как последних – в каждом из таймов. Думаю, что тренерский штаб во главе с Александром Шовковским должен этот факт учитывать и о нем подчеркивать подопечным. Я когда-то следил за чемпионатом Шотландии и благодаря спортивным каналам смотрел телетрансляции. Было интересно видеть в игре не только «Рейнджерс» или «Селтик». «Хиберниан» неплохая команда, а также «Данди Юнайтед». В Шотландии так же, как в армии: люди играют до последней минуты, до последней секунды.

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 6
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TarasTaras94
Ну по першому матчі я б і не сказав, що у цій парі є явний фаворит, особливо Рейнджерс бо кияни помітно більше створили. Головний фактор який на стороні Рейнджерс це саме домашні стіни, і наскільки він вагомий це дискусійне питання 
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+2
Maks23
Да вынесем шотланцев..чё париться..
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0
Gargantua81
Рейнджерс конечно примитивная команда, сплошные навесы. Дессерс хороший забивной форвард и они просто грузят в его направлении. Но проблема в том, что именно центрбеки самое слабое место ДК. Попов и Михавко даже для УПЛ слабая пара.
То есть самое сильное место Рейнджерс совпадает с самым слабым местом ДК. Это проблема.
Но ДК на много креативнее и умнее. В первом тайме Рейнджерс достаточно повезло в обороне, их защитники несколько раз играли на грани но все время справлялись. Надеюсь во втором матче защитники Глазго будут больше ошибаться.
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0
avk2307
Ну не знаю , напевно тут треба було написати, що легендарний гравець Динамо.
І непагано б джерело додати...
А то виходить з тексту, що Максимюк сказав автору(Максиму) і той надрукував?
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-1
Ukraine
Всі це усвідомлюють, навіть гравці ДК
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-5
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