Экс-игрок Динамо оценил ответный матч квалификации Лиги чемпионов
Решко надеется на успех киевлян
Легендарный в прошлом защитник «Динамо» Стефан Решко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ждет от киевских футболистов в сегодняшнем повторном поединке квалификационного раунда с «Глазго Рейнджерс».
Неделю назад в польском Люблине соперники разошлись миром 1:1:
– Конечно, досадно, что в Люблине динамовцы пропустили в компенсированное время. С другой стороны, если бы шотландцы не спаслись, сегодня бы, возможно, действия киевлян были бы скованными из-за желания удержать победный счет. Этим могли воспользоваться назойливые хозяева. А так в Глазго все начинается с нуля. Конечно, очень многое будет зависеть от настроения. Шотландские команды всегда отличаются бойцовским нравом, борьбой на каждом участке поля и важно не уступать им единоборства.
По-моему, территориальное преимущество при безумной поддержке трибун будет на стороне хозяев. Вот почему гостям следует дорожить мячом, умело прибавлять в интенсивности, проявлять активность на флангах. Кстати, в таком ключе киевляне действовали в первом тайме в Люблине, когда открыли счет и еще не реализовали два голевых момента.
Надеюсь, что сегодня в ударе будет наш вратарь Георгий Бущан, что свободно не будут чувствовать себя крайние защитники хозяев. На мой взгляд, благодаря лучшей сыгранности динамовцы имеют шанс пройти дальше.
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У вас марлон та педриньо які за нас і не зіграли толком легендарні , а Решко - єкс гравець Динамо.
Ну це ж на голову не налазить....