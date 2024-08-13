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  4. Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 19:14 | Обновлено 13 августа 2024, 19:17
1927
33

Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену

Бражко этот сезон проведет в киевской команде

13 августа 2024, 19:14 | Обновлено 13 августа 2024, 19:17
1927
33
Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» сейчас не интересуют варианты с продажей полузащитника Владимира Бражко, которого хочет приобрести «Бетис».

На этот момент, когда киевляне сражаются за выход в основной этап Лиги чемпионов, руководство клуба не рассматривает возможность продажи лидеров, включая Бражко.

«Бетис», как и ранее «Торино», не готов предложить значительные суммы, поэтому в «Динамо» ждут увеличения стоимости трансфера Бражко.

Контракт 22-летнего игрока истекает через 4 года.

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Владимир Бражко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 33
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FunnyCat_____
абсолютно верное решение 
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+4
Burevestnik
а шо там із Судаковим? 
вже продали за 60+ лям? 
чи всі вирішили таку звізду вже нікому не треба?
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+2
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Main
Хороший футболист
Цена - в районе 20 млн
Если столько не дают - пусть останется конечно
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+1
FunnyCat_____
там Челси кроме Нето из Вулвз уже и Феликса хочет
это значит, что главная звезда шахтера всех времен и народов, не факт что даже на лавку попадать будет, если еще и португалец придет 
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+1
EvpatoriyaUkraine
Добрий Вечір Українці Давайте Разом Захищати Україну і Підтримувати Наших Військових Які Зараз Біля Курської АЕС, Створюйте Акаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі (Instagram, Facebook, Tik Tok, Badoo, Youtube) і Тоді Потім Люди Нам Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю, Репост Срочно!!! Слава Україні 
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0
FunnyCat_____
ботяры бурбасовские, вы свою звезду продавайте за адекватные деньги, а то ее уже и в УПЛ не заметно. 
Даже странно чего Ман Сити заработанные за Альвареса деньги еще не несет шахтеру 
а Бражко еще поиграет в самом популярном и титулованном клубе страны
и вероятно, что через пару сезонов уйдет за сумму на порядок выше той, которую дает Бетис 
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-1
c_a_p2
Продати краще - але це не про Ігорьошу
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-1
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contr
Гівно а не футболіст ! Дутиш! Сьогодні Рейнджерс це доведе! 
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-2
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_Quantum19_
Тоді, виходить, не зафеєрить Бражко ні в якрму з топ-клубів, ні навіть у середняку, як це у Циганкова було минулого сезону у Жироні. Еххх..., прощавай Бражко... Варто тобі шукати щастя в інших видах спорту... У хокеї, наприклад...
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-2
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_Quantum19_
Якщо продадуть Бражка зараз, може вийти, як з Циганковим. Не продадуть зараз - задихнеться той Бражко в УПЛ - оком кліпнути не встигне.
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-2
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_Quantum19_
Сумно, розгубить Бражко все те, що в нього є зараз. Губить Динамо кар'єру своєму ж гравцю. Суркіс який жадібний, все йому гроші подавай. Знову вирішив надурити який-небудь клуб з європейських ліг? Як з "Борусією" Дортмунд, чи не так?
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-5
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