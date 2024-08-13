Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену
Бражко этот сезон проведет в киевской команде
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» сейчас не интересуют варианты с продажей полузащитника Владимира Бражко, которого хочет приобрести «Бетис».
На этот момент, когда киевляне сражаются за выход в основной этап Лиги чемпионов, руководство клуба не рассматривает возможность продажи лидеров, включая Бражко.
«Бетис», как и ранее «Торино», не готов предложить значительные суммы, поэтому в «Динамо» ждут увеличения стоимости трансфера Бражко.
Контракт 22-летнего игрока истекает через 4 года.
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вже продали за 60+ лям?
чи всі вирішили таку звізду вже нікому не треба?
Цена - в районе 20 млн
Если столько не дают - пусть останется конечно
это значит, что главная звезда шахтера всех времен и народов, не факт что даже на лавку попадать будет, если еще и португалец придет
Даже странно чего Ман Сити заработанные за Альвареса деньги еще не несет шахтеру
а Бражко еще поиграет в самом популярном и титулованном клубе страны
и вероятно, что через пару сезонов уйдет за сумму на порядок выше той, которую дает Бетис