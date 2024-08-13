Динамо не хочет продавать ключевого хавбека. Ждут более высокую цену

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» сейчас не интересуют варианты с продажей полузащитника Владимира Бражко, которого хочет приобрести «Бетис».

На этот момент, когда киевляне сражаются за выход в основной этап Лиги чемпионов, руководство клуба не рассматривает возможность продажи лидеров, включая Бражко.

«Бетис», как и ранее «Торино», не готов предложить значительные суммы, поэтому в «Динамо» ждут увеличения стоимости трансфера Бражко.

Контракт 22-летнего игрока истекает через 4 года.