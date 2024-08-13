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  4. Альтернатива Уильямсу. Барселона нацелилась на ключевого игрока Ливерпуля
Испания
13 августа 2024, 19:14 |
721
3

Альтернатива Уильямсу. Барселона нацелилась на ключевого игрока Ливерпуля

Луиса Диаса могут отпустить за 60 миллионов евро

13 августа 2024, 19:14 |
721
3
Альтернатива Уильямсу. Барселона нацелилась на ключевого игрока Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Каталонская «Барселона »очень хочет подписать колумбийского вингера английского «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает издание Caughtoffside со ссылкой на журналиста Пайпа Сьерру.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже начали переговоры с «красными».

Отмечается, что мерсисайдцы готовы отпустить 27-летнего футболиста за 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Луис Диас провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Луис Диас договорился о 5-летнем контракте с «Манчестер Сити».

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Дмитро Вербинський Источник: Caughtoffside
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Комментарии 3
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Ekvato
Барса не має грошей, щоб за трансфер Ольмо розплатитися до кінця. Тому ця новина висмоктана з пальця 
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+1
FunnyCat_____
там Сити уже 70 дает 
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+1
EvpatoriyaUkraine
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0
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