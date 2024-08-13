Альтернатива Уильямсу. Барселона нацелилась на ключевого игрока Ливерпуля

Каталонская «Барселона »очень хочет подписать колумбийского вингера английского «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает издание Caughtoffside со ссылкой на журналиста Пайпа Сьерру.

По информации источника, «сине-гранатовые» уже начали переговоры с «красными».

Отмечается, что мерсисайдцы готовы отпустить 27-летнего футболиста за 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Луис Диас провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Луис Диас договорился о 5-летнем контракте с «Манчестер Сити».