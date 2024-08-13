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  4. Анчелотти и игроки удивлены. Реал не усилил ключевую позицию
Испания
13 августа 2024, 18:48 |
1304
3

Анчелотти и игроки удивлены. Реал не усилил ключевую позицию

Летом клуб был сосредоточен на подписании форвардов

13 августа 2024, 18:48 |
1304
3
Анчелотти и игроки удивлены. Реал не усилил ключевую позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

По информации The Athletic, тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб до старта сезона подписал центрального защитника, однако руководство пока не ставит этот вопрос в приоритет, что удивляет тренера.

Летом мадридцы потеряли Начо Фернандеса, который перебрался в Саудовскую Аравию, а также проиграли «Манчестер Юнайтед» борьбу за Лени Йоро.

Кроме того, Анчелотти хотел дать шансу юному игроку молодежной команды Хоану Мартинесу, но футболист получил серьезную травму колена и выбыл на долгий срок.

Сообщается, что в команде удивлены решением клуба пока что подписывать в основном игроков атаки, не уделяя внимания обороне перед очередным долгим сезоном.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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EvpatoriyaUkraine
Привіт Всім Я Знаю Що Робити Щоб Виграти У окупантів Теоретично, Нам Потрібна Фінансова Допомога З Усього Світу І Дуже Багато Зброї, А Це Означає Що Всі Наші Українці Повинні Бути Активнішими і Створювати Аккаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук Тік Ток і Тоді Люди Нам Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю Репост Срочно!!! Крим і Донбас Це Україна!!!
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Burevestnik
придбали б  Забарного лям за 40-45, бо дешевше Борнмут не продасть.
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Saar
Лунін хай захисником грає. Може на цій позиції краще гратиме🤣🤣
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