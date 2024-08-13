Анчелотти и игроки удивлены. Реал не усилил ключевую позицию

По информации The Athletic, тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб до старта сезона подписал центрального защитника, однако руководство пока не ставит этот вопрос в приоритет, что удивляет тренера.

Летом мадридцы потеряли Начо Фернандеса, который перебрался в Саудовскую Аравию, а также проиграли «Манчестер Юнайтед» борьбу за Лени Йоро.

Кроме того, Анчелотти хотел дать шансу юному игроку молодежной команды Хоану Мартинесу, но футболист получил серьезную травму колена и выбыл на долгий срок.

Сообщается, что в команде удивлены решением клуба пока что подписывать в основном игроков атаки, не уделяя внимания обороне перед очередным долгим сезоном.