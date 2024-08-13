Ари МОУРА: «В первую очередь, я доволен игрой всей команды»

Игрок «Металлиста 1925» Ари Моура поделился своими впечатлениями от матча против «Полтавы»:

– Очень драматичный матч? Поделись своими впечатлениями от этого поединка?

– Это был трудный матч для нас. Соперник играл один в один против нас, и было сложно. У них хорошо подобранная команда. В первом тайме мы контролировали игру, а во втором тайме немного просели физически из-за интенсивного графика, который у нас сейчас. Однако в итоге мы победили, это футбол, и я доволен результатом.

– Ты игрок группы атаки, и это всегда здорово, когда удается забить дважды и отдать голевую передачу. Ты доволен своей игрой?

– Всегда приятно забивать голы и иметь возможность помочь своим товарищам по команде. Но, в первую очередь, я доволен игрой всей команды.

– Как ты считаешь, почему команда потеряла преимущество во втором тайме?

– Как я уже сказал, во втором тайме нам не совсем удалось сыграть из-за количества матчей, которые мы сейчас проводим. Но итоговый результат позволяет нам быть довольными игрой.

– За счет чего удалось дожать соперника в экстра-таймах?

– Мы работали в течение недели, готовясь к этому матчу. Мы знали, что это будет непростой соперник. И игра действительно показала, что нам нужно было приложить максимум усилий, что мы и сделали, и добились победы.

– Твой первый гол получился особенно эффектным: смещение в центр под удар левой и, собственно, удар под дальнюю штангу – это твой фирменный прием?

– Я обычно играю на этой позиции, а подобные действия скорее свойственны игрокам, которые здесь находятся. Я счастлив, что могу помочь своим одноклубникам. В нашей команде каждый игрок важен для успеха.