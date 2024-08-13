Суперкомпьютер назвал чемпиона Ла Лиги в сезоне 2024/25

Статистический портал Opta проанализировал шансы клубов Ла Лиги на победу в сезоне 2024/25. Суперкомпьютер Opta, работающий на основе искусственного интеллекта, смоделировал следующий сезон чемпионата Испании 10 000 раз.

Мадридский «Реал» является фаворитами с 86-процентной вероятностью того, что команда Карло Анчелотти выиграет Ла Лигу в третий раз за четыре сезона. С гораздо более скромными 10,3% шансами на победу далее идет «Барселона».

Эти предсезонные прогнозы позволяют заранее понять, на что реально могут рассчитывать некоторые команды в сезоне 2024/25. Но авторы напоминают, что прогнозы будут меняться в течение сезона тысячи раз, основываясь на реальных данных, которые используются для сезонного моделирования.

Фаворит на титул: Мадридский «Реал» сохранит свою корону.

Топ-4 фаворитов: «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико Мадрид» и «Жирона».

Кандидаты на понижение: «Эспаньол», «Реал Вальядолид» и «Леганес».