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Испания
13 августа 2024, 18:34 | Обновлено 13 августа 2024, 18:49
1483
3

Суперкомпьютер назвал чемпиона Ла Лиги в сезоне 2024/25

С большой вероятностью «Реал» выиграет чемпионат Испании в третий раз за четыре сезона

13 августа 2024, 18:34 | Обновлено 13 августа 2024, 18:49
1483
3
Суперкомпьютер назвал чемпиона Ла Лиги в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал Opta проанализировал шансы клубов Ла Лиги на победу в сезоне 2024/25. Суперкомпьютер Opta, работающий на основе искусственного интеллекта, смоделировал следующий сезон чемпионата Испании 10 000 раз.

Мадридский «Реал» является фаворитами с 86-процентной вероятностью того, что команда Карло Анчелотти выиграет Ла Лигу в третий раз за четыре сезона. С гораздо более скромными 10,3% шансами на победу далее идет «Барселона».

Эти предсезонные прогнозы позволяют заранее понять, на что реально могут рассчитывать некоторые команды в сезоне 2024/25. Но авторы напоминают, что прогнозы будут меняться в течение сезона тысячи раз, основываясь на реальных данных, которые используются для сезонного моделирования.

Фаворит на титул: Мадридский «Реал» сохранит свою корону.
Топ-4 фаворитов: «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико Мадрид» и «Жирона».
Кандидаты на понижение: «Эспаньол», «Реал Вальядолид» и «Леганес».

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статистика Реал Мадрид Барселона Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу
Владимир Клепач Источник: The Analyst
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Saar
Жирона 4-та!???😅😅🤣🤣🤣🤣🤣
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Richard Lewis
Супер Кузьмич 
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