Лучший игрок Челси минувшего сезона продлил контракт с клубом

Клуб АПЛ «Челси» договорился о продлении контракта на два сезона с ведущим хавбеком Коулом Палмером. Теперь договор игрока действует до середины 2033 года.

Палмер в прошлом сезоне после перехода из «Манчестер Сити» сразу стал лидером Синих. 22-летний полузащитник забил 27 голов и сделал 15 ассистов во всех турнирах.

АПЛ признала Коула лучшим молодым игроком прошлого сезона.