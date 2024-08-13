Англия13 августа 2024, 18:10 |
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Лучший игрок Челси минувшего сезона продлил контракт с клубом
Палмер получил новый договор
13 августа 2024, 18:10 |
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Клуб АПЛ «Челси» договорился о продлении контракта на два сезона с ведущим хавбеком Коулом Палмером. Теперь договор игрока действует до середины 2033 года.
Палмер в прошлом сезоне после перехода из «Манчестер Сити» сразу стал лидером Синих. 22-летний полузащитник забил 27 голов и сделал 15 ассистов во всех турнирах.
АПЛ признала Коула лучшим молодым игроком прошлого сезона.
🏠🏟️ pic.twitter.com/DBCaO5iEyf— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2024
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