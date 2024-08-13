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Англия
13 августа 2024, 18:10 |
374
0

Лучший игрок Челси минувшего сезона продлил контракт с клубом

Палмер получил новый договор

13 августа 2024, 18:10 |
374
0
Лучший игрок Челси минувшего сезона продлил контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Клуб АПЛ «Челси» договорился о продлении контракта на два сезона с ведущим хавбеком Коулом Палмером. Теперь договор игрока действует до середины 2033 года.

Палмер в прошлом сезоне после перехода из «Манчестер Сити» сразу стал лидером Синих. 22-летний полузащитник забил 27 голов и сделал 15 ассистов во всех турнирах.

АПЛ признала Коула лучшим молодым игроком прошлого сезона.

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Коул Палмер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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