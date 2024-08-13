Источник: Минай думал приостановить выступления после вылета из УПЛ
Но в клубе решили продолжать
По информации Профутбол Digital, клуб «Минай», который вылетел в Первую лигу, думал над тем, чтобы приостановить выступления и жизнедеятельность команды.
Руководство было разочаровано вылетом, а также неудачей в турнире четырех, который мог вернуть команду в УПЛ.
Однако в итоги было решено продолжить выступления. В клубе довольны, что удалось заработать неплохие деньги на продаже вратаря Александра Кемкина и хавбеков Тимура Кораблина и Владислава Вакулы.
Конкретных задач сразу вернуться УПЛ перед тренером Желько Любеновичем не поставили, но команда продолжит существование и будет играть в Первой лиге.
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Задача усложнилась, однако все остается в наших руках
Специалист работал с молодежной сборной шесть лет
а як отого Миная ім'я і по-батькові ???
Можливо то володар клубу ФК "Минай" мав намір "забити" на клуб ???
Що ж, значить не довго жити клубу залишилось