Источник: Минай думал приостановить выступления после вылета из УПЛ

По информации Профутбол Digital, клуб «Минай», который вылетел в Первую лигу, думал над тем, чтобы приостановить выступления и жизнедеятельность команды.

Руководство было разочаровано вылетом, а также неудачей в турнире четырех, который мог вернуть команду в УПЛ.

Однако в итоги было решено продолжить выступления. В клубе довольны, что удалось заработать неплохие деньги на продаже вратаря Александра Кемкина и хавбеков Тимура Кораблина и Владислава Вакулы.

Конкретных задач сразу вернуться УПЛ перед тренером Желько Любеновичем не поставили, но команда продолжит существование и будет играть в Первой лиге.