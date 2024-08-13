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  4. Источник: Минай думал приостановить выступления после вылета из УПЛ
Украина. Первая лига
13 августа 2024, 17:10 | Обновлено 13 августа 2024, 17:11
844
4

Источник: Минай думал приостановить выступления после вылета из УПЛ

Но в клубе решили продолжать

13 августа 2024, 17:10 | Обновлено 13 августа 2024, 17:11
844
4
Источник: Минай думал приостановить выступления после вылета из УПЛ
ФК Минай

По информации Профутбол Digital, клуб «Минай», который вылетел в Первую лигу, думал над тем, чтобы приостановить выступления и жизнедеятельность команды.

Руководство было разочаровано вылетом, а также неудачей в турнире четырех, который мог вернуть команду в УПЛ.

Однако в итоги было решено продолжить выступления. В клубе довольны, что удалось заработать неплохие деньги на продаже вратаря Александра Кемкина и хавбеков Тимура Кораблина и Владислава Вакулы.

Конкретных задач сразу вернуться УПЛ перед тренером Желько Любеновичем не поставили, но команда продолжит существование и будет играть в Первой лиге.

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Комментарии 4
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Burevestnik
""Минай думав призупинити виступи""  ??? 
а як отого Миная ім'я і по-батькові ??? 
Можливо то володар клубу  ФК "Минай"  мав намір "забити" на клуб ???
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+4
Falko
Якісь вони в Мінаї нерішучі. Збиралися відмовитися від турніру чотирьох, але не відмовились. Збиралися відмовитись від Пердиву, але ... знову за старе. А колись вони ще збиралися запустити освітлення, і знову передумали. Планктон якийсь, а не Минай.
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+1
Boodya
Бачу власник Минаю потроху наїдається футболом.
Що ж, значить не довго жити клубу залишилось
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0
Дані Рохас
ппц, а как вы хотели в футбол играть? Такое случается, коль не смог собрать норм команду - будешь попускаться в низшие лиги. Так что это повод сдаваться? Минай, будьте мужика, не позорьте регион
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0
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