Кто в лидерах? Составлен рейтинг лучших клубных тренеров Европы

Авторитетный ресурс ESPN составил свою версию лучших клубных тренеров Европы. На первом месте оказался наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола, который опередил Карло Анчелотти из «Реала» и Юргена Клоппа, который в конце прошлого сезона покинул «Ливерпуль».

Топ-20 лучших клубных тренеров Европы по версии ESPN:

1. Жузеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

2. Карло Анчелотти («Реал»)

3. Юрген Клопп (без клуба)

4. Микель Артета («Арсенал»)

5. Хаби Алонсо («Байер»)

6. Луис Энрике («ПСЖ»)

7. Симоне Индзаги («Интер»)

8. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

9. Маурисио Почеттино (без клуба)

10. Эрнесто Вальверде («Атлетик»)

11. Тиаго Мотта («Ювентус»)

12. Томас Тухель (без клуба)

13. Унаи Эмери («Астон Вилла»)

14. Диего Симеоне («Атлетико»)

15. Арне Слот («Ливерпуль»)

16. Рубен Аморим («Спортинг»)

17. Жозе Моуринью («Фенербахче»)

18. Ханс-Дитер Флик («Барселона»)

19. Стефано Пиоли (без клуба)

20. Хави (без клуба)