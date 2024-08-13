Ман Сити планирует подписать звезду Ливерпуля за 70 млн евро

Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется колумбийским вингером «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает журналист издания El Chiringuito Маркос Бенито.

По информации источника, «горожане» готовы заплатить за трансфер 27-летнего футболиста 70 миллионов евро. Игрок уже дал согласие на переход и согласовал с действующими чемпионами Английской Премьер-лиги 5-летний контракт.

Инсайдер Фабрицио Романо уверяет, что эта информация не является правдивой, но ни один из клубов не выступил с официальным опровержением.

В сезоне 2023/24 Луис Диас провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» грозит вылет из АПЛ.