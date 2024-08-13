Ман Сити планирует подписать звезду Ливерпуля за 70 млн евро
Луис Диас согласился заключить с горожанами 5-летний контракт
Английский «Манчестер Сити» серьезно интересуется колумбийским вингером «Ливерпуля» Луисом Диасом, сообщает журналист издания El Chiringuito Маркос Бенито.
По информации источника, «горожане» готовы заплатить за трансфер 27-летнего футболиста 70 миллионов евро. Игрок уже дал согласие на переход и согласовал с действующими чемпионами Английской Премьер-лиги 5-летний контракт.
Инсайдер Фабрицио Романо уверяет, что эта информация не является правдивой, но ни один из клубов не выступил с официальным опровержением.
В сезоне 2023/24 Луис Диас провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» грозит вылет из АПЛ.
🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2024
🤝🏼 ACUERDO entre LUIS DÍAZ y MANCHESTER CITY para los PRÓXIMOS 5 AÑOS.
💰 El CITY está DISPUESTO a pagar 70 MILLONES de EUROS.
🟣 https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/SyTShZ5NDa
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