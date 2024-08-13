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  4. ФОТО. Усик в Киеве провел тренировку с легендой Шахтера
Профессиональный бокс
13 августа 2024, 14:58 |
1036
1

ФОТО. Усик в Киеве провел тренировку с легендой Шахтера

Кроме Дарио Срны, в компании Александра можно заметить Валентина Литвинчука и Владимира Кобелькова

13 августа 2024, 14:58 |
1036
1
ФОТО. Усик в Киеве провел тренировку с легендой Шахтера
Instagram. Валентин Литвинчук, Александр Усик, Владимир Кобельков и Дарио Срна

Известный спортивный комментарий Владимир Кобельков в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал совместное фото с боксером Александром Усиком.

Судя по отмеченной в публикации геолокации, они находятся в одном из тренажерных комплексов Киева.

Также на фотографии можно заметить Валентина Литвинчука, который является бывшим тренером Александра Усика, и легендарного экс-футболиста и спортивного директора донецкого «Шахтера» Дарио Срну.

Ранее Александр Усик провел футбольную тренировку с житомирским ФК «Полесье».

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Владимир Кобельков Александр Усик Дарио Срна Шахтер Донецк фото
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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