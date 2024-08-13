ФОТО. Усик в Киеве провел тренировку с легендой Шахтера
Кроме Дарио Срны, в компании Александра можно заметить Валентина Литвинчука и Владимира Кобелькова
Известный спортивный комментарий Владимир Кобельков в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал совместное фото с боксером Александром Усиком.
Судя по отмеченной в публикации геолокации, они находятся в одном из тренажерных комплексов Киева.
Также на фотографии можно заметить Валентина Литвинчука, который является бывшим тренером Александра Усика, и легендарного экс-футболиста и спортивного директора донецкого «Шахтера» Дарио Срну.
Ранее Александр Усик провел футбольную тренировку с житомирским ФК «Полесье».
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