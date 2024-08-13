Марта Костюк – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде 15-я сеяная украинка сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№32 WTA). Встерча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Плишкова – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Лулу Сан (№64 WTA) или Линды Носковой (№29 WTA).

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