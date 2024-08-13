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WTA
13 августа 2024, 14:13 | Обновлено 13 августа 2024, 14:14
246
0

Марта Костюк – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Цинциннати

13 августа 2024, 14:13 | Обновлено 13 августа 2024, 14:14
246
0
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

13 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде 15-я сеяная украинка сразится против Элизе Мертенс из Бельгии (№32 WTA). Встерча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Плишкова – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Лулу Сан (№64 WTA) или Линды Носковой (№29 WTA).

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Элизе Мертенс WTA Цинциннати Марта Костюк смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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