ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника Манчестер Юнайтед

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании правого защитника английского «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «молотобойцами» контракт, который будет действовать на протяжении 7 следующих сезонов.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 15 миллионов британских фунтов.

В сезоне 2023/24 Аарон Ван-Биссака провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами.

Ранее «Вест Хэм» официально объявил о подписании центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.