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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника Манчестер Юнайтед
Англия
13 августа 2024, 14:15 |
844
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника Манчестер Юнайтед

Аарон Ван-Биссака продолжит карьеру в лондонском клубе

13 августа 2024, 14:15 |
844
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника Манчестер Юнайтед
ФК Вест Хэм. Аарон Ван-Биссака

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании правого защитника английского «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «молотобойцами» контракт, который будет действовать на протяжении 7 следующих сезонов.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 15 миллионов британских фунтов.

В сезоне 2023/24 Аарон Ван-Биссака провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами.

Ранее «Вест Хэм» официально объявил о подписании центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.

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Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Вест Хэм
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