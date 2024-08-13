ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника Манчестер Юнайтед
Аарон Ван-Биссака продолжит карьеру в лондонском клубе
Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании правого защитника английского «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки.
Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «молотобойцами» контракт, который будет действовать на протяжении 7 следующих сезонов.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет 15 миллионов британских фунтов.
В сезоне 2023/24 Аарон Ван-Биссака провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами.
Ранее «Вест Хэм» официально объявил о подписании центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.
Wan-Bissaka is West Ham ⚒️ pic.twitter.com/52pXINQ1dT— West Ham United (@WestHam) August 13, 2024
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