Легенда Барселоны назвал самый памятный момент в карьере
Сержи Роберто выбрал наиболее памятный гол в карьере
Легенда «Барселоны» Сержи Роберто ответил на вопрос о своем лучшем моменте за каталонский клуб.
«Я мог бы выбрать первый на «Камп Ноу» против «БАТЭ», мой гол в ворота «Реала» в позапрошлом сезоне и, конечно, мой гол в ворота «ПСЖ». Это было самым сумасшедшим чувством, что я когда-либо испытывал как игрок. Мне посчастливилось забить тот гол, и болельщики никогда этого не забудут».
32-летний футболист покинул каталонский клуб в связи с окончанием контракта. Защитник, являющийся воспитанником «Ла Масии», отдал клубу 18 лет своей карьеры.
📺 DIRECTO @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) August 13, 2024
🗣 Sergi Roberto: "Si tuviera que quedarme con un gol, a lo mejor me quedaría con el primero, contra el Bate Borisov. También en el Bernabéu o el del PSG. Tuve la suerte de poder estar ahí y será siempre recordado."
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