Легенда Барселоны назвал самый памятный момент в карьере

Легенда «Барселоны» Сержи Роберто ответил на вопрос о своем лучшем моменте за каталонский клуб.

«Я мог бы выбрать первый на «Камп Ноу» против «БАТЭ», мой гол в ворота «Реала» в позапрошлом сезоне и, конечно, мой гол в ворота «ПСЖ». Это было самым сумасшедшим чувством, что я когда-либо испытывал как игрок. Мне посчастливилось забить тот гол, и болельщики никогда этого не забудут».

32-летний футболист покинул каталонский клуб в связи с окончанием контракта. Защитник, являющийся воспитанником «Ла Масии», отдал клубу 18 лет своей карьеры.