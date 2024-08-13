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Испания
13 августа 2024, 14:42 | Обновлено 13 августа 2024, 15:25
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0

Легенда Барселоны назвал самый памятный момент в карьере

Сержи Роберто выбрал наиболее памятный гол в карьере

13 августа 2024, 14:42 | Обновлено 13 августа 2024, 15:25
260
0
Легенда Барселоны назвал самый памятный момент в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержи Роберто

Легенда «Барселоны» Сержи Роберто ответил на вопрос о своем лучшем моменте за каталонский клуб.

«Я мог бы выбрать первый на «Камп Ноу» против «БАТЭ», мой гол в ворота «Реала» в позапрошлом сезоне и, конечно, мой гол в ворота «ПСЖ». Это было самым сумасшедшим чувством, что я когда-либо испытывал как игрок. Мне посчастливилось забить тот гол, и болельщики никогда этого не забудут».

32-летний футболист покинул каталонский клуб в связи с окончанием контракта. Защитник, являющийся воспитанником «Ла Масии», отдал клубу 18 лет своей карьеры.

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Сержи Роберто Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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