Тренер Майами рассказал, как проходит восстановление Месси от травмы
Херардо Мартино считает отсутствие аргентинца серьезной проблемой
Главный тренер «Интер Майами »Херардо Мартино рассказал, как идет восстановление от травмы легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси:
«Есть прогресс, как и ожидалось, но пока что нет точной даты, когда он может присоединиться к общей группе. Он продолжает работать отдельно.
Отсутствие Лео влияет на нас по-разному. Иногда его отсутствие осложняется отсутствием других ключевых игроков. Но даже когда нет только его, это существенный удар. Мы поставили себе цель построить не только конкурентоспособную команду, но и конкурентоспособный состав.
Когда все в строю, мы гораздо надежнее и способны по-настоящему конкурировать. Наш приоритет - как можно быстрее решить ситуацию с Лео, сохраняя при этом конкурентоспособность в его отсутствие».
Напомним, Лионель Месси получил травму в финале Копа Америка 2024.
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