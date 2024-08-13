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  4. Тренер Майами рассказал, как проходит восстановление Месси от травмы
Major League Soccer
13 августа 2024, 13:29 |
178
0

Тренер Майами рассказал, как проходит восстановление Месси от травмы

Херардо Мартино считает отсутствие аргентинца серьезной проблемой

13 августа 2024, 13:29 |
178
0
Тренер Майами рассказал, как проходит восстановление Месси от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер «Интер Майами »Херардо Мартино рассказал, как идет восстановление от травмы легендарного аргентинского нападающего Лионеля Месси:

«Есть прогресс, как и ожидалось, но пока что нет точной даты, когда он может присоединиться к общей группе. Он продолжает работать отдельно.

Отсутствие Лео влияет на нас по-разному. Иногда его отсутствие осложняется отсутствием других ключевых игроков. Но даже когда нет только его, это существенный удар. Мы поставили себе цель построить не только конкурентоспособную команду, но и конкурентоспособный состав.

Когда все в строю, мы гораздо надежнее и способны по-настоящему конкурировать. Наш приоритет - как можно быстрее решить ситуацию с Лео, сохраняя при этом конкурентоспособность в его отсутствие».

Напомним, Лионель Месси получил травму в финале Копа Америка 2024.

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Херардо Мартино Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) травма
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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