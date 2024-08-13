Жирона хочет пополнить состав еще одним олимпийским чемпионом
Каталонский клуб интересуется Марком Пубилем из «Альмерии»
Каталонская «Жирона» интересуется испанским правым защитником «Альмерии» Марком Пубилем, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, «Жирона» готова выплатить клаусулу 21-летнего футболиста, которая составляет 16 миллионов евро. Сам игрок также вряд ли будет против перехода в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.
Марк лишь недавно завершил выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, где в качестве основного игрока сборной Испании добыл золотую медаль, обыграв в финале Францию со счетом 5:3.
В составе «Жироны» есть еще 2 олимпийских чемпиона 2024: Абель Руис и Мигель Гутьеррес.
В сезоне 2023/24 Марк Пубиль провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что трансфер Марка Пубиля в «Аталанту» был сорван из-за заваленного медосмотра.
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