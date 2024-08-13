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Испания
13 августа 2024, 13:00 |
732
0

Жирона хочет пополнить состав еще одним олимпийским чемпионом

Каталонский клуб интересуется Марком Пубилем из «Альмерии»

13 августа 2024, 13:00 |
732
0
Жирона хочет пополнить состав еще одним олимпийским чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Пубиль

Каталонская «Жирона» интересуется испанским правым защитником «Альмерии» Марком Пубилем, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «Жирона» готова выплатить клаусулу 21-летнего футболиста, которая составляет 16 миллионов евро. Сам игрок также вряд ли будет против перехода в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

Марк лишь недавно завершил выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, где в качестве основного игрока сборной Испании добыл золотую медаль, обыграв в финале Францию со счетом 5:3.

В составе «Жироны» есть еще 2 олимпийских чемпиона 2024: Абель Руис и Мигель Гутьеррес.

В сезоне 2023/24 Марк Пубиль провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что трансфер Марка Пубиля в «Аталанту» был сорван из-за заваленного медосмотра.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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