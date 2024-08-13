Жирона хочет пополнить состав еще одним олимпийским чемпионом

Каталонская «Жирона» интересуется испанским правым защитником «Альмерии» Марком Пубилем, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «Жирона» готова выплатить клаусулу 21-летнего футболиста, которая составляет 16 миллионов евро. Сам игрок также вряд ли будет против перехода в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

Марк лишь недавно завершил выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, где в качестве основного игрока сборной Испании добыл золотую медаль, обыграв в финале Францию со счетом 5:3.

В составе «Жироны» есть еще 2 олимпийских чемпиона 2024: Абель Руис и Мигель Гутьеррес.

В сезоне 2023/24 Марк Пубиль провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что трансфер Марка Пубиля в «Аталанту» был сорван из-за заваленного медосмотра.