ДРАМБАЕВ: «Мы не реализовали свои моменты – это главная причина поражения»

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев поделился своими эмоциями после проигранного матча против львовских «Карпат» (0:3):

– Александр, что сегодня произошло?

– Мы не реализовали много своих моментов – это главная причина поражения. К сожалению, в последних трёх официальных матчах мы создали очень много хороших моментов, но очень мало забиваем. Нужно работать над своими ошибками и готовиться уже к следующим матчам.

– В раздевалке состоялся серьёзный мужской разговор?

– Да, но не хотелось бы вдаваться в детали, пусть это останется в коллективе.

– Как команда будет настраиваться на важный матч Лиги Европы в Чехии?

– Разберём ошибки. Также нужно как можно быстрее забыть эту игру и будем готовиться к игре в Пльзене. Всё в наших руках.

– Что хочешь сказать болельщикам?

– Спасибо вам за поддержку, мы чувствуем, что вы с нами. Команда обязательно реабилитируется и будет радовать вас победными матчами.