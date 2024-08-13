ДРАМБАЕВ: «Мы не реализовали свои моменты – это главная причина поражения»
Защитник «Кривбасса» поделился своими эмоциями после проигранного матча против «Карпат»
Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев поделился своими эмоциями после проигранного матча против львовских «Карпат» (0:3):
– Александр, что сегодня произошло?
– Мы не реализовали много своих моментов – это главная причина поражения. К сожалению, в последних трёх официальных матчах мы создали очень много хороших моментов, но очень мало забиваем. Нужно работать над своими ошибками и готовиться уже к следующим матчам.
– В раздевалке состоялся серьёзный мужской разговор?
– Да, но не хотелось бы вдаваться в детали, пусть это останется в коллективе.
– Как команда будет настраиваться на важный матч Лиги Европы в Чехии?
– Разберём ошибки. Также нужно как можно быстрее забыть эту игру и будем готовиться к игре в Пльзене. Всё в наших руках.
– Что хочешь сказать болельщикам?
– Спасибо вам за поддержку, мы чувствуем, что вы с нами. Команда обязательно реабилитируется и будет радовать вас победными матчами.
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