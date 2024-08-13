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  4. ДРАМБАЕВ: «Мы не реализовали свои моменты – это главная причина поражения»
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 12:34 | Обновлено 13 августа 2024, 13:05
239
0

ДРАМБАЕВ: «Мы не реализовали свои моменты – это главная причина поражения»

Защитник «Кривбасса» поделился своими эмоциями после проигранного матча против «Карпат»

13 августа 2024, 12:34 | Обновлено 13 августа 2024, 13:05
239
0
ДРАМБАЕВ: «Мы не реализовали свои моменты – это главная причина поражения»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев поделился своими эмоциями после проигранного матча против львовских «Карпат» (0:3):

– Александр, что сегодня произошло?

– Мы не реализовали много своих моментов – это главная причина поражения. К сожалению, в последних трёх официальных матчах мы создали очень много хороших моментов, но очень мало забиваем. Нужно работать над своими ошибками и готовиться уже к следующим матчам.

– В раздевалке состоялся серьёзный мужской разговор?

– Да, но не хотелось бы вдаваться в детали, пусть это останется в коллективе.

– Как команда будет настраиваться на важный матч Лиги Европы в Чехии?

– Разберём ошибки. Также нужно как можно быстрее забыть эту игру и будем готовиться к игре в Пльзене. Всё в наших руках.

– Что хочешь сказать болельщикам?

– Спасибо вам за поддержку, мы чувствуем, что вы с нами. Команда обязательно реабилитируется и будет радовать вас победными матчами.

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Александр Драмбаев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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