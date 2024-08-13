Арсенал не отпустил голкипера в легендарный европейский клуб
«Аякс» хотел арендовать Аарона Рэмсдейла
Лондонский «Арсенал» отклонил предложение амстердамского «Аякса» по аренде английского вратаря Аарона Рэмсдейла, сообщает авторитетное издание The Athletic.
Однако, по информации источника, многократные чемпионы Нидерландов продолжают интересоваться 26-летним футболистом и сохраняют оптимизм относительно его подписания.
В сезоне 2023/24 Аарон Рэмсдейл провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов. В 3 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Аарона Рэмсдейла.
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