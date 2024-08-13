Арсенал не отпустил голкипера в легендарный европейский клуб

Лондонский «Арсенал» отклонил предложение амстердамского «Аякса» по аренде английского вратаря Аарона Рэмсдейла, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Однако, по информации источника, многократные чемпионы Нидерландов продолжают интересоваться 26-летним футболистом и сохраняют оптимизм относительно его подписания.

В сезоне 2023/24 Аарон Рэмсдейл провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов. В 3 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов продать Аарона Рэмсдейла.