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Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 11:33 | Обновлено 13 августа 2024, 11:35
493
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с опытным защитником

Клуб из Петрово покинул Сергей Ченбай

13 августа 2024, 11:33 | Обновлено 13 августа 2024, 11:35
493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с опытным защитником
ФК Металлист 1925. Сергей Ченбай

Петровский «Ингулец» уведомил о том, что прекращено сотрудничество с защитником Сергеем Ченбаем.

Сообщается, что 31-летний игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ченбай в текущем сезоне в форме «Ингульца», который вернулся в УПЛ, на поле не появлялся.

В прошлом сезоне Сергей Ченбай, который присоединился к петровцам летом 2022 года после ухода из «Металлиста 1925», отыграл за «Ингулец» в 18 матчах, сделал 2 ассиста.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ченбай трансферы УПЛ трансферы Ингулец
Юрій Остроумов Источник: ФК Ингулец
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