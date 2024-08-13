Украина. Премьер лига13 августа 2024, 11:33 | Обновлено 13 августа 2024, 11:35
493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с опытным защитником
Клуб из Петрово покинул Сергей Ченбай
13 августа 2024, 11:33 | Обновлено 13 августа 2024, 11:35
493
0
Петровский «Ингулец» уведомил о том, что прекращено сотрудничество с защитником Сергеем Ченбаем.
Сообщается, что 31-летний игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
Ченбай в текущем сезоне в форме «Ингульца», который вернулся в УПЛ, на поле не появлялся.
В прошлом сезоне Сергей Ченбай, который присоединился к петровцам летом 2022 года после ухода из «Металлиста 1925», отыграл за «Ингулец» в 18 матчах, сделал 2 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2024, 09:23 6
Английский клуб допустил нарушение финансовых правил
Футбол | 13 августа 2024, 06:05 1
13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ
Футбол | 12.08.2024, 11:06
Футбол | 13.08.2024, 10:07
Футбол | 12.08.2024, 14:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.08.2024, 21:10 12
12.08.2024, 04:45 1
13.08.2024, 06:30 64
12.08.2024, 04:40 1
12.08.2024, 09:56 1
11.08.2024, 22:01 1
11.08.2024, 20:40 282
11.08.2024, 21:15 4