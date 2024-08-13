ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с опытным защитником

Петровский «Ингулец» уведомил о том, что прекращено сотрудничество с защитником Сергеем Ченбаем.

Сообщается, что 31-летний игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ченбай в текущем сезоне в форме «Ингульца», который вернулся в УПЛ, на поле не появлялся.

В прошлом сезоне Сергей Ченбай, который присоединился к петровцам летом 2022 года после ухода из «Металлиста 1925», отыграл за «Ингулец» в 18 матчах, сделал 2 ассиста.