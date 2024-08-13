КАРДАШ: «Главное, чтобы Динамо не пропустило в дебюте»

13 августа в ответном поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» сыграют в гостях с «Глазго Рейнджерс».

Неделю назад в Люблине была зафиксирована результативная ничья – 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Шотландии:

– Не буду оригиналом, когда скажу, что «Динамо» ожидает очень тяжелый матч. Можно предсказать, что хозяева уже с первых минут большими силами пойдут вперед поэтому важно в дебюте не пропустить. Более того, было бы идеально, если бы киевляне удивили хозяев быстрым голом.

– Во втором тайме в Люблине «Динамо» было не похоже на себя и, в конце концов, гости наказали за пассивность спасаясь под поражения в компенсированное время.

– Я не могу сказать, что киевляне после перерыва были заточены только на сохранение победного счета. Убежден, что была и настройка на быстрые контрвыпады. Другое дело, что переход от обороны к наступлению не всегда удавался. А в той силовой борьбе, которую гости навязали динамовцам, их сложно превзойти.

– Так что сегодня многое будет зависеть от того, сумеют ли киевляне продемонстрировать свой футбол.

– Именно так. Надо стараться, как можно чаще играть низом, четко действовать в отборе и пользоваться вертикальными передачами. Также должно сказаться преимущество «Динамо» в мобильности.

– По Вашему мнению, выйдет ли с первых минут ветеран Андрей Ярмоленко, ведь в составе киевлян есть более скоростные исполнители?

– Сейчас в «Динамо» у Ярмоленко роль вожака, который может сплотить коллектив, повести в трудную минуту за собой. Как по мне, Андрей должен быть в стартовом составе.

– Не станет ли сегодня решающим фактором преимущество родных стен?

– Не думаю, все же, среди динамовцев есть немало игроков с большим международным опытом и поддержкой 12 игрока их не испугать. К натиску хозяев киевляне должны быть готовы, следует четко действовать при подстраховке и надежно на «втором этаже». Повторяю, если киевляне сыграют в своем стиле, будут не уступчивы в единоборствах, то смогут достичь нужного результата.

Ранее экс-игрок «Динамо» и «Рейнджерс» Олег Кузнецов назвал вероятный итог второй игры команд.