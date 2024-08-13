Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны
Англия
13 августа 2024, 10:56 |
1077
0

Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны

Витор Роке может продолжить карьеру в АПЛ

13 августа 2024, 10:56 |
1077
0
Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Английский «Борнмут» интересуется бразильским нападающим каталонской «Барселоны» Витором Роке, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «вишни» сейчас возглавляют гонку за подписание 19-летнего футболиста. Клуб хочет взять игрока в аренду с опцией выкупа.

Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Витором Роке интересуется каталонская «Жирона».

По теме:
Арсенал не отпустил голкипера в легендарный европейский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило Царенко в Польшу
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с опытным защитником
Витор Роке Барселона Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13 августа 2024, 06:30 60
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Задача усложнилась, однако все остается в наших руках

Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Футбол | 13 августа 2024, 10:19 0
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика

Имад Ашур считает, что Александр силен не только в боксе

Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Футбол | 12.08.2024, 14:07
Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Футбол | 12.08.2024, 12:58
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Футбол | 13.08.2024, 09:38
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 8
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
11.08.2024, 14:02 96
Олимпийские игры
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 282
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01 1
Футбол
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
12.08.2024, 09:56 1
Бокс
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем