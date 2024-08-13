Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны

Английский «Борнмут» интересуется бразильским нападающим каталонской «Барселоны» Витором Роке, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «вишни» сейчас возглавляют гонку за подписание 19-летнего футболиста. Клуб хочет взять игрока в аренду с опцией выкупа.

Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Витором Роке интересуется каталонская «Жирона».