Борнмут намерен подписать суперталанта Барселоны
Витор Роке может продолжить карьеру в АПЛ
Английский «Борнмут» интересуется бразильским нападающим каталонской «Барселоны» Витором Роке, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «вишни» сейчас возглавляют гонку за подписание 19-летнего футболиста. Клуб хочет взять игрока в аренду с опцией выкупа.
Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Витором Роке интересуется каталонская «Жирона».
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